МЦД-2 поезда
МЦД-2 поезда
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Сибирский федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:23

Когда обычная поездка становится вехой: как маршрут Кемерово — Барзас дошёл до цифры 500 000

Юбилейного 500-тысячного пассажира отметили на маршруте Кемерово–Барзас — Кузбасс-пригород

19 декабря на пригородном маршруте Кемерово — Притомье — Барзас произошло событие, которое стало символической вехой для всей линии. Железнодорожники поздравили 500-тысячного пассажира с момента запуска движения. Об этом сообщает издание "Кузбассский вестник". Юбилейным пассажиром стала жительница региона Инна Иванова, которая регулярно пользуется этим маршрутом, добираясь на работу.

Для компании-перевозчика этот показатель стал подтверждением востребованности нового пригородного сообщения. Маршрут, запущенный сравнительно недавно, за короткий срок занял важное место в транспортной системе Кузбасса и стал частью повседневной жизни сотен жителей.

Подарок юбилейному пассажиру

Инне Ивановой вручили памятные подарки от компании "Кузбасс-пригород". В их числе — месячный абонемент на безлимитный проезд в электропоездах, букет цветов и сувенир на память о событии. Такой знак внимания стал не только личным подарком, но и символом благодарности всем пассажирам, которые ежедневно выбирают пригородные поезда.

Юбилейный билет подчеркнул роль постоянных пассажиров в развитии маршрута. Именно регулярный спрос со стороны жителей обеспечивает стабильную работу пригородного сообщения и его дальнейшее развитие.

Развитие маршрута и его значение

Пригородные поезда по маршруту Кемерово — Притомье — Забойщик начали курсировать с 27 мая 2024 года. Движение было организовано по рабочим дням в утренние и вечерние часы, что позволило адаптировать расписание под нужды пассажиров, следующих на работу и обратно.

С 9 января 2025 года маршрут был продлён до станции Барзас. Это расширение сделало железнодорожное сообщение более удобным для жителей прилегающих территорий и повысило транспортную доступность региона. Рост пассажиропотока показал, что решение о запуске и дальнейшем развитии маршрута оказалось востребованным.

