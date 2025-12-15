Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Витамины
Витамины
© commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink is licensed under Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:44

Когда обещания не совпадают с реальностью: почему омега-3 добавки не так эффективны, как мы думали

Исследование показало низкое качество добавок омега-3 в России и мире — СО РАН

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 имеют решающее значение для здоровья сердца и мозга, и их дефицит можно компенсировать через рыбу, морепродукты или специальные биодобавки. Об этом пишет Доктор Питер.

Однако, как показывают результаты исследования ученых Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета, добавки омега-3 могут не быть такими эффективными, как заявляют производители.

Проблемы с качеством добавок

В ходе исследования ученые проверили пятнадцать БАДов с омега-3 от российских и международных брендов. Результаты показали значительное несоответствие между заявленным и фактическим содержанием эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот, которые являются основными компонентами омега-3.

Фактическое содержание этих полезных кислот в капсулах составило всего лишь 16-85% от указанного на упаковке. Такое расхождение в концентрации может серьезно снизить ожидаемый профилактический эффект добавок, что особенно важно для людей, принимающих их с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сложности в расчёте дозировок

Проблема расхождений между заявленным составом и реальным наблюдается не только в России, но и в мире, как отмечает профессор Михаил Гладышев из Сибирского федерального университета. Он подчеркивает, что такие отклонения затрудняют врачам и пациентам точный расчет суточной дозы омега-3, что особенно важно при назначении добавок для профилактики или лечения заболеваний.

"Обнаруженный разрыв между заявленным и реальным составом БАДов мешает врачам и пациентам точно рассчитывать суточные дозы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснил Михаил Гладышев.

Омега-3 в спортивной медицине

Добавки с омега-3 становятся всё более популярными в спортивной медицине, поскольку ДГК играет важную роль не только в поддержании нормальной функции нервной и сердечно-сосудистой систем, но и в улучшении выносливости и снижение утомляемости. Это делает добавки омега-3 важными для людей, занимающихся физической активностью и требующих высоких нагрузок на организм.

Исходя из этого, ученые подчеркивают необходимость усиленного контроля за качеством добавок, а потребителям и медикам рекомендуется внимательно относиться к составу и возможным отклонениям при выборе таких продуктов.

