Когда Новый год приходит вовремя: более ста детей получили свой праздник, несмотря ни на что

В преддверии Нового года в городе вновь напомнили, что праздничное настроение может и должно быть доступно каждому ребёнку — независимо от жизненных обстоятельств. Более ста юных горожан стали участниками большого новогоднего утренника, организованного депутатами 3-го избирательного округа. Об этом сообщает портал "Камчатка Сегодня".

Праздник в штабе общественной поддержки

Новогодний детский утренник прошёл в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в рамках ежегодной благотворительной акции "Чужих детей не бывает". Мероприятие стало настоящим событием для маленьких гостей и их родителей, подарив атмосферу праздника и заботы.

Участниками утренника стали дети из малообеспеченных семей, семей участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего праздник объединил более ста юных жителей города.

Дед Мороз, хороводы и подарки

Юные гости с радостью встретили главных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. Дети водили хороводы, читали стихи, участвовали в праздничной программе и с нетерпением ждали вручения сладких подарков.

Такие встречи, по словам организаторов, важны не только как развлекательное мероприятие, но и как способ подарить детям ощущение внимания и поддержки, особенно тем, кому это необходимо больше всего.

"Сегодня на нашем празднике присутствовало 112 детишек. А это значит 112 улыбок и столько же оттенков звонкого смеха. Это счастье — иметь возможность дарить им радость и веру в чудо в преддверии Нового года. Поддержка детей — это наша общая задача и ответственность", — отметила депутат Городской Думы Мария Белкина.

Благотворительная традиция

Акция "Чужих детей не бывает" проводится партией "Единая Россия" с 2003 года. Её цель — подарить новогодний праздник детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

За годы проведения акция стала доброй традицией, объединяющей представителей власти, общественные организации и неравнодушных людей вокруг общей задачи — сделать детство немного счастливее, особенно в канун Нового года.