Ситуация на отдельных участках фронта меняется не по сводкам, а по деталям, которые особенно остро ощущаются на передовой. В Сумской области, как утверждают российские военнослужащие, за последнее время заметно снизилась активность украинских сил. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на участника боевых действий из группировки войск "Север".

Меньше дронов и редкие обстрелы

Военнослужащий 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Персей сообщил, что Вооружённые силы Украины стали значительно реже использовать FPV-дроны и другие беспилотные летательные аппараты. Ранее именно такие средства активно применялись на данном направлении, однако сейчас их присутствие в небе сократилось.

"У них (ВСУ — прим. ТАСС) сильно уменьшилось количество FPV-дронов, "птичек” (беспилотников — прим. ТАСС). Артобстрел тоже единичен, мы это все чувствуем на себе", — рассказал военнослужащий 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север” Персей.

По его словам, изменения отражаются на повседневной обстановке на позициях. Снижение интенсивности обстрелов и активности дронов ощущается непосредственно личным составом и влияет на общий характер боевой работы.

Данные контроля и состояние противника

Персей отметил, что выводы делаются не только на основе субъективных наблюдений. По его словам, материалы объективного контроля обстановки в Сумской области подтверждают, что украинские подразделения испытывают серьёзное психологическое давление. Эти данные позволяют более точно оценивать происходящее в зоне ответственности российских войск.

Военнослужащий добавил, что, судя по совокупности факторов, ВСУ находятся в состоянии паники. Такое положение, по его оценке, связано с развитием ситуации на линии боевого соприкосновения и результатами действий российских подразделений.

"Мы побеждаем, и противник это чувствует", — отметил Персей.

Что показывает снижение активности

Сокращение применения FPV-дронов и редкие артиллерийские обстрелы, как следует из слов бойца, рассматриваются как показатель более глубоких процессов. Для подразделений на земле это означает изменение тактики противника и иную динамику происходящего.

По словам Персея, подобные признаки редко бывают случайными и отражают общее состояние украинских сил в регионе. В результате, как он подчеркнул, обстановка в Сумской области остаётся напряжённой, но характер действий ВСУ уже заметно отличается от прежнего.