Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Беспилотник
Беспилотник
© commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спецоперация на Украине
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:26

Когда небо пустеет — это не случайно: на сумском направлении фиксируют тревожные признаки

Российские военные фиксируют спад дроновой активности ВСУ — ТАСС

Ситуация на отдельных участках фронта меняется не по сводкам, а по деталям, которые особенно остро ощущаются на передовой. В Сумской области, как утверждают российские военнослужащие, за последнее время заметно снизилась активность украинских сил. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на участника боевых действий из группировки войск "Север".

Меньше дронов и редкие обстрелы

Военнослужащий 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Персей сообщил, что Вооружённые силы Украины стали значительно реже использовать FPV-дроны и другие беспилотные летательные аппараты. Ранее именно такие средства активно применялись на данном направлении, однако сейчас их присутствие в небе сократилось.

"У них (ВСУ — прим. ТАСС) сильно уменьшилось количество FPV-дронов, "птичек” (беспилотников — прим. ТАСС). Артобстрел тоже единичен, мы это все чувствуем на себе", — рассказал военнослужащий 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север” Персей.

По его словам, изменения отражаются на повседневной обстановке на позициях. Снижение интенсивности обстрелов и активности дронов ощущается непосредственно личным составом и влияет на общий характер боевой работы.

Данные контроля и состояние противника

Персей отметил, что выводы делаются не только на основе субъективных наблюдений. По его словам, материалы объективного контроля обстановки в Сумской области подтверждают, что украинские подразделения испытывают серьёзное психологическое давление. Эти данные позволяют более точно оценивать происходящее в зоне ответственности российских войск.

Военнослужащий добавил, что, судя по совокупности факторов, ВСУ находятся в состоянии паники. Такое положение, по его оценке, связано с развитием ситуации на линии боевого соприкосновения и результатами действий российских подразделений.

"Мы побеждаем, и противник это чувствует", — отметил Персей.

Что показывает снижение активности

Сокращение применения FPV-дронов и редкие артиллерийские обстрелы, как следует из слов бойца, рассматриваются как показатель более глубоких процессов. Для подразделений на земле это означает изменение тактики противника и иную динамику происходящего.

По словам Персея, подобные признаки редко бывают случайными и отражают общее состояние украинских сил в регионе. В результате, как он подчеркнул, обстановка в Сумской области остаётся напряжённой, но характер действий ВСУ уже заметно отличается от прежнего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российская армия нанесла удар возмездия по энергообъектам Украины — Минобороны РФ 13.12.2025 в 18:43
Энергосеть Украины превратилась в чёрный экран: ночь, когда свет исчез повсюду

Российские войска нанесли ответный удар по энергетическим объектам Украины. Одесса и другие города остались без света, а тревога объявлялась по всей стране.

Читать полностью » Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников — Минобороны 13.12.2025 в 8:09
Воздушная тревога без последствий: как ПВО за одну ночь закрыла небо над шестью регионами

За ночь силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над шестью регионами России, наибольшее число целей зафиксировано в Саратовской области.

Читать полностью » В Офисе Зеленского отвергли готовность к территориальным уступкам по Донбассу 12.12.2025 в 13:44
Буферная зона оказалась теорией: в Киеве уточнили слова о демилитаризации Донбасса

В офисе Зеленского пояснили, что разговоры о демилитаризованной зоне носят теоретический характер и не означают согласия Киева на территориальные уступки.

Читать полностью » Помощник главы РФ Ушаков отверг идею референдума по Донбассу со стороны Зеленского 12.12.2025 в 13:24
Референдум не нужен: в Москве напомнили, чей Донбасс по Конституции России

В Кремле жёстко отреагировали на идею референдума по Донбассу, напомнив о конституционном статусе региона и закрытости вопроса для обсуждений.

Читать полностью » Картаполов считает, что Киев рассчитывает на продолжение финансирования от Европы — ТАСС 12.12.2025 в 4:00
Информационный фронт как спасательный круг: почему украинское руководство делает ставку на выгодную картину боевых действий

Андрей Картаполов заявил, что Киев искажает данные о ситуации на фронте, стремясь сохранить власть и добиться дополнительного финансирования от Европы.

Читать полностью » 11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ продолжила боевую задачу после атаки дрона — ТАСС 11.12.2025 в 5:11
Реальные герои войны: как бойцы ВДВ продолжили операцию, потеряв всё вооружение и связь

Бойцы ВДВ продолжили операцию после атаки дрона, несмотря на потерю связи и оружия. Стрелок бригады Мартин ликвидировал четверых бойцов ВСУ.

Читать полностью » Украина переживает удары по энергетическим и военно-промышленным объектам — Рамзан Кадыров 06.12.2025 в 16:34
60 целей поражено: как массированные удары Чечни ломают ключевую инфраструктуру Украины

В ответ на атаку в Грозном Рамзан Кадыров сообщил о массированных ударах по ключевым объектам Украины. В чем заключаются масштабы ущерба и последствия?

Читать полностью » Молдавия запросила аварийную помощь от Румынии из-за перегрузки межсистемных линий — «Молдэлектрика» 06.12.2025 в 16:34
Молдавия на грани энергетического кризиса: Румыния приходит на помощь после атак по Украине

Молдавия экстренно запросила поставки электроэнергии у Румынии после атак на энергосистему Украины. Ожидается, что ситуация будет стабилизироваться благодаря аварийной помощи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Троение двигателя связано с отказом одного или нескольких цилиндров — автомеханики
Мир
Япония возвращает последних панд в Китай в 2026 году — Kyodo
Общество
Бастрыкин берёт на контроль отравление детей в бассейне Нерюнгри — СК РФ
Происшествия
Режим повышенной готовности вводят на Южных Курилах из-за циклона — ТАСС
ДФО
Детская больница Владивостока проходит масштабное переоснащение — ТАСС
Дом
Вертикальный декор визуально увеличивает пространство квартиры — дизайнеры
Красота и здоровье
Интенсивные тренировки перед сном могут вызывать бессонницу — ТУТ НОВОСТИ
Мир
Сотрудники Лувра начинают забастовку из-за управления музеем — Le Monde
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet