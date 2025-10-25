Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
птичий помет на авто
птичий помет на авто
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:19

Когда не везёт даже под деревом: исследование выяснило, какие машины птицы любят больше всего

Птицы чаще выбирают коричневые, красные и чёрные машины для атак — Alan’s Factory Outlet

Многие водители замечали, что их автомобили особенно часто страдают от птичьего помёта, и теперь у этого явления появилось научное объяснение. Новое исследование американской компании Alan's Factory Outlet, которая специализируется на продаже металлических гаражей и навесов, показало: птицы выбирают машины не случайно. Их "атаки" зависят от цвета, марки и даже размера автомобиля.

Неожиданные выводы исследования

Компания опросила 1000 владельцев автомобилей в США и сопоставила результаты с наблюдениями орнитологов. Выяснилось, что коричневые машины чаще всего становятся мишенью. Именно они, а также красные и чёрные автомобили, сильнее других подвергаются "налётам" пернатых.

"Владельцы часто спорят о том, какие цвета и марки более уязвимы, и наш опрос показывает, что они могут быть правы", — говорится в отчёте Alan's Factory Outlet.

Около четверти опрошенных признались, что тратят более 500 долларов в год на чистку машин и восстановление лакокрасочного покрытия. Каждый десятый сообщил, что помёт повредил краску.

Почему птицы выбирают определённые машины

Птицы видят мир иначе, чем люди: они воспринимают ультрафиолетовое излучение, поэтому цвета, которые нам кажутся нейтральными, для них могут выглядеть ярко и привлекательно.

Цвет автомобиля Вероятность атаки Объяснение
Коричневый Высокая Сливается с природным фоном, воспринимается как безопасная цель
Красный Средне-высокая Привлекает внимание как сигнал соперничества
Чёрный Средняя Отражает свет, создавая зеркальный эффект
Белый, серебристый, серый Низкая Менее заметны в ультрафиолете

Кроме цвета, играет роль отражающая поверхность. Птицы часто принимают блестящие зеркала и кузов за отражение других птиц — особенно во время брачного сезона. Это объясняет, почему некоторые машины страдают от повторных "налётов" именно на боковые зеркала и капоты.

Однако учёные предупреждают: у светлых машин следы помёта труднее заметить, поэтому статистика может занижать их реальные показатели.

Какие бренды страдают чаще

Исследование выявило, что "любимыми" целями птиц стали автомобили марок Ram, Jeep и Chevrolet. За ними следуют Nissan, Dodge и Kia. Пикапы и внедорожники оказались под ударом чаще, чем малолитражки — из-за большей площади поверхности.

"Разброс показывает, что в зоне риска находятся определённые бренды. Цвет играет роль, но размер машины тоже важен", — отмечает компания.

Более половины участников опроса признались, что их авто подвергалось атакам несколько раз в день. Почти треть уверены: птицы выбирают именно их машину. Среди водителей Lexus 47 % чувствуют себя "мишенями", среди владельцев Tesla — 39 %, а среди Dodge — 35 %.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте место для парковки. Избегайте деревьев, линий электропередачи и фонарей — это излюбленные места птиц.

  2. Используйте навес или чехол. Даже лёгкий тент защитит машину от загрязнений.

  3. Не мойте горячий кузов. Помёт может въедаться в лак при высокой температуре — дождитесь охлаждения.

  4. Регулярно очищайте поверхность. Чем быстрее убрать следы, тем меньше риск повреждения краски.

  5. Учитывайте цвет при покупке. Светлые тона менее заметны для птиц.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: парковать машину под деревом "ради тени".
    Последствие: повышенный риск загрязнения помётом и ветками.
    Альтернатива: использовать навес или парковочные зоны без растительности.

  • Ошибка: очищать помёт сухой тряпкой.
    Последствие: появление микротрещин и потеря блеска.
    Альтернатива: использовать влажную губку и мягкое средство для мойки.

  • Ошибка: игнорировать следы.
    Последствие: кислоты из птичьего помёта разъедают лак за 24 часа.
    Альтернатива: удалять загрязнения сразу, особенно летом.

А что если птицы запомнили машину?

Некоторые виды действительно обладают удивительной памятью. Голуби и вороны могут различать людей и предметы на протяжении многих лет. Это объясняет, почему конкретные машины становятся "излюбленными целями": птицы просто запоминают место и форму объекта.

Плюсы и минусы окраски машины

Светлые оттенки (белый, серебристый, серый) Тёмные оттенки (коричневый, чёрный, красный)
Меньше видны загрязнения Привлекают птиц и солнце
Лучше отражают тепло Быстрее нагреваются
Дешевле в уходе Требуют частой мойки
Безопаснее на дороге ночью Эффектный, но маркий вид

FAQ

Правда ли, что цвет влияет на количество помёта?
Да. Птицы реагируют на отражения и оттенки, особенно в ультрафиолете, поэтому тёмные цвета воспринимаются как более заметные.

Можно ли отпугнуть птиц звуками или устройствами?
Возможно, но эффект кратковременный: птицы быстро привыкают к шуму. Надёжнее — крытая парковка.

Что делать, если помёт повредил краску?
Используйте полировочные средства с воском или обратитесь в автосервис для локальной полировки.

Есть ли марки, которых птицы избегают?
В статистике чаще всего страдают крупные и яркие машины — пикапы, внедорожники и спортивные модели.

Мифы и правда

  • Миф: птицы "мстят" конкретным водителям.
    Правда: птицы действуют инстинктивно, реагируя на цвет и отражение.

  • Миф: дождь полностью смывает помёт.
    Правда: кислоты остаются на лаке и продолжают повреждать поверхность.

  • Миф: проблема только в жаркую погоду.
    Правда: зимой птичий помёт также агрессивен из-за высокой кислотности.

Исторический контекст

Отношение к птицам и их поведению интересовало людей с древности. В Средневековье помёт считался символом удачи, если попадал на человека или экипаж — предвестником прибыли. Сегодня же автомобиль стал новой "мишенью", и борьба с птичьими атаками превратилась в целую индустрию: производители создают защитные покрытия и антиптичьи спреи.

Три интересных факта

  • Птичий помёт содержит мочевую кислоту, которая может разъедать автомобильный лак за несколько часов.

  • Вороны способны помнить отдельные машины и ассоциировать их с угрозой или пищей.

  • В среднем водитель моет автомобиль из-за птиц около 14 раз в год.

