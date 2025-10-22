Когда мозг помещается в пробирку: зачем учёные из MIT создали живой процессор для тестирования лекарств

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) представили настоящий прорыв в нейробиологии — многоклеточный интегрированный мозг (miBrain), созданный из стволовых клеток человека. Впервые в лабораторных условиях удалось воспроизвести не только нейроны, но и всю клеточную архитектуру мозга — включая глиальные клетки и сосудистую сеть.

Эта миниатюрная модель, размером меньше рублевой монеты, способна имитировать ключевые функции человеческого мозга, позволяя учёным наблюдать, как взаимодействуют разные типы клеток. Такое достижение открывает путь к точному изучению заболеваний нервной системы и разработке персонализированных лекарств.

"miBrain — это единственная система in vitro, которая содержит все шесть основных типов клеток, присутствующих в человеческом мозге. Она уже помогла нам увидеть, как генетический маркер болезни Альцгеймера изменяет взаимодействие клеток, приводя к патологии", — говорит профессор Ли-Хуэй Цай из Института обучения и памяти Пикауэра MIT.

Двойное преимущество: между клеточной культурой и живым мозгом

Создание реалистичных моделей мозга всегда было сложной задачей. Обычные клеточные культуры дают быстрые результаты, но слишком упрощены. Эксперименты на животных, напротив, отражают всю биологическую сложность, но дороги, требуют времени и часто не переносятся напрямую на человека.

miBrain стал золотой серединой. Он объединяет скорость и доступность лабораторных культур с физиологической точностью живых тканей. Кроме того, модель можно адаптировать под конкретного пациента, используя его собственные стволовые клетки.

"miBrain — это впечатляющее достижение. Учитывая тенденцию к сокращению экспериментов на животных, такие системы становятся ключевыми инструментами для открытия новых терапевтических мишеней у человека", — подчёркивает профессор Роберт Лангер из Института Коха.

Сравнение: традиционные подходы и miBrain

Модель Преимущества Недостатки Реализм по отношению к человеческому мозгу Простые клеточные культуры Быстрая, дешёвая, легко масштабируется Отсутствует взаимодействие клеток Низкий Эксперименты на животных Отражают сложность мозга Дорогие, медленные, результаты не всегда применимы к людям Средний miBrain (MIT) Содержит все типы клеток, легко настраивается, индивидуализируется Трудоёмкое производство Высокий

Как удалось вырастить искусственный мозг

Главными трудностями для учёных стали среда для роста клеток и их точные пропорции.

Создание нейроматрикса. Исследователи разработали особый гидрогель, имитирующий внеклеточный матрикс (ECM) мозга. В его состав вошли полисахариды, протеогликаны и компоненты базальной мембраны. Он стал "скелетом" для клеток и обеспечил им условия, близкие к естественным. Баланс клеточных типов. Учёные добились оптимального соотношения шести типов клеток — нейронов, астроцитов, олигодендроцитов, микроглии, эндотелиальных и перицитов. Подобрать пропорции оказалось непросто, ведь данные о естественном составе мозга до сих пор приблизительны. Персонализация. Все клетки получены из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, взятых у доноров. Это позволяет создавать модели мозга, отражающие индивидуальные особенности пациента.

"Модульная архитектура miBrain позволяет точно контролировать клеточный состав, генетику и встроенные сенсоры, что делает его идеальным для тестирования препаратов", — объясняет Элис Стэнтон из Гарвардской медицинской школы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: изучать нейродегенерацию на изолированных клетках.

Последствие: неполные данные о взаимодействиях, искажение результатов.

Альтернатива: использовать miBrain, где все типы клеток взаимодействуют как в живом мозге.

Ошибка: полагаться исключительно на модели животных.

Последствие: различия в метаболизме и генетике делают результаты неточными.

Альтернатива: применять человекоориентированные модели из стволовых клеток.

Ошибка: игнорировать клеточную пропорцию в культурах.

Последствие: нарушение сигналов между нейронами и глией.

Альтернатива: поддерживать физиологическое соотношение клеток, как в miBrain.

Открытие о болезни Альцгеймера

Первая серия экспериментов на miBrain была посвящена болезни Альцгеймера и роли гена APOE4 - главного генетического фактора риска. Белок APOE вырабатывается астроцитами, но именно во взаимодействии с микроглией он запускает патологический процесс.

Результаты, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, показали: накопление тау-белка и амилоидных отложений возникает только тогда, когда астроциты с мутировавшим APOE4 взаимодействуют с микроглией. Отдельно эти клетки почти не производят вредных соединений.

Этот вывод впервые объяснил, почему лекарства, направленные только на один тип клеток, часто оказываются неэффективными.

А что если…

А что если miBrain сможет использоваться не только для исследований, но и для тестирования новых лекарств? Учёные считают это вполне реальным. В будущем такие модели смогут предсказывать эффективность препаратов для конкретного пациента ещё до начала клинических испытаний.

А что если в miBrain добавить имитацию кровотока? Команда MIT уже работает над этим, применяя микрофлюидные технологии, которые позволят пропускать жидкость через сосудистую сеть. Это сделает модель ещё ближе к реальному мозгу.

А если "мини-мозг" будет развиваться дальше? Исследователи уверены, что его можно дополнить новыми сенсорными элементами и технологиями секвенирования РНК единичных клеток, чтобы точнее отслеживать активность нейронов.

Плюсы и минусы технологии miBrain

Аспект Плюсы Минусы Реализм Имитация всех типов клеток мозга Пока не воспроизводит полную нейронную активность Персонализация Модель создаётся из клеток конкретного человека Необходим донорский материал Научная точность Позволяет наблюдать клеточные взаимодействия в реальном времени Производство трудоёмкое и дорогое Этические аспекты Альтернатива экспериментам на животных Требует регулирования при генной модификации

FAQ

Можно ли считать miBrain "искусственным мозгом”?

Нет. Он не обладает сознанием и не способен к мышлению. Это биологическая модель, воссоздающая структуру и функции тканей.

Чем он отличается от "органоидов мозга”, созданных ранее?

Органоиды содержат только часть типов клеток и не имеют сосудистой системы. miBrain объединяет все шесть ключевых компонентов мозга.

Можно ли использовать miBrain для тестирования лекарств?

Да, это одно из главных направлений. Модель уже показала, что может выявлять побочные эффекты и оценивать действие препаратов точнее, чем животные тесты.

Сколько времени занимает выращивание miBrain?

Полный цикл — около 10-12 недель, включая программирование клеток и настройку пропорций.

Мифы и правда

Миф: учёные создали работающий человеческий мозг.

Правда: miBrain не способен мыслить, это лабораторная модель.

Миф: такие эксперименты опасны с этической точки зрения.

Правда: в miBrain нет структуры, ответственной за сознание, поэтому этически он безопасен.

Миф: подобные модели уже давно существуют.

Правда: до сих пор ни одна система не включала все типы клеток и сосудистую сеть одновременно.

Исторический контекст

Исследования по созданию органоидов мозга начались в 2013 году, когда впервые удалось вырастить упрощённые структуры нейронов. С тех пор наука продвинулась далеко: появились модели с активными синапсами, микроглией и даже зачатками сосудов.

miBrain стал кульминацией этого десятилетнего пути — первой полнофункциональной системой, которая не просто имитирует мозг, а воспроизводит его клеточную экосистему. Это открывает новую эру в биомедицине, где болезни можно будет изучать на "мини-мозгах" конкретных людей, избегая экспериментов на животных.

Три интересных факта