Когда месяц заканчивается раньше: новые сроки оплаты ЖКХ готовят ловушку для привычных

С 2026 года жители Первоуральска, как и все россияне, будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по новым срокам. Об этом сообщает издание Перво.ру. Изменения затронут не только дату внесения платежей, но и порядок начисления пеней, а также сроки получения платежных документов.

Новый срок оплаты услуг ЖКХ

Согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс РФ, оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо будет производить до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Ранее предельным сроком считалось 25-е число, что давало гражданам почти дополнительную половину месяца на внесение платежа. Новый порядок существенно сокращает этот временной промежуток.

Изменения будут действовать на всей территории страны, включая муниципальный округ Первоуральск. Законодатели отмечают, что единый подход к срокам оплаты должен упростить администрирование платежей и повысить дисциплину расчетов в сфере ЖКХ.

Пени и ответственность за просрочку

Смещение срока оплаты автоматически повлекло за собой корректировку порядка начисления пеней. Теперь они будут начисляться с 11-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. Размер пени установлен в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

Таким образом, даже незначительная задержка платежа приведет к дополнительным финансовым расходам. Это особенно важно учитывать гражданам, которые привыкли оплачивать коммунальные услуги ближе к концу месяца.

Изменения в сроках выдачи квитанций

Корректировки коснулись и сроков предоставления платежных документов. С 2026 года управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны выдавать квитанции не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Это должно дать жителям больше времени для проверки начислений и своевременной оплаты.

Соответствующие нормы закреплены Федеральным законом от 24 июня 2025 года № 177, которым внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Документ уже принят и вступит в силу в установленный срок.