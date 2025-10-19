Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Декоративный лук, аллиум
Декоративный лук, аллиум
© Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:05

Когда лук — не для супа, а для красоты: почему анзур Самсон называют живым украшением участка

Лук-анзур Самсон сочетает декоративность и лечебные свойства — отмечают российские агроботаники

Лук-анзур, известный также как горный лук, — необычное растение, сочетающее красоту и пользу. Его можно встретить как на клумбах, так и на грядках. Высокие стрелки с лиловыми шарами-соцветиями украшают сад, а луковицы и листья ценятся за вкус и лечебные качества. Среди многочисленных разновидностей особенно популярен сорт Самсон - адаптированный для российского климата, устойчивый и неприхотливый.

Что делает анзур особенным

Анзур — это не один вид, а целая группа горных эфемероидов, происходящих из Средней Азии. К ним относятся лук Суворова, афлатунский, высокий и гигантский. Эти растения пробуждаются ранней весной, когда большинство культур ещё спит. Листья быстро отрастают, а уже в мае появляются величественные цветоносы, увенчанные шаровидными соцветиями диаметром до 15 см.

"Анзур — это лук, который живёт по законам гор: быстро расцветает, отдаёт всё за короткое время и уходит в покой до следующего сезона", — отмечают садоводы.

После цветения листья отмирают, а луковицы "засыпают" до следующей весны. Такая стратегия помогает анзуру пережить засушливое лето и суровую зиму.

Сравнение

Параметр Лук-анзур (Самсон) Репчатый лук Лук-порей
Происхождение Средняя Азия Южная Азия Средиземноморье
Ценность Лечебная и декоративная Кулинарная Диетическая
Вкус Острый, чесночный Сладковатый Мягкий
Цветение Май-июнь, крупные шары Нет Редко
Зимостойкость Очень высокая Средняя Средняя

Полезные свойства

В восточной медицине анзур называли "вторым женьшенем". Его луковицы содержат аскорбиновую кислоту, сапонины, эфирные масла, фитонциды и микроэлементы. Они укрепляют иммунитет, повышают тонус, ускоряют восстановление после болезней.

Регулярное употребление в малых дозах помогает:

  • улучшить работу сердечно-сосудистой системы;

  • бороться с простудами и воспалениями;

  • стимулировать обмен веществ.

Важно помнить: лук-анзур нельзя есть сырым — только после вымачивания или термической обработки, иначе возможна горечь и раздражение слизистых.

Советы шаг за шагом

  1. Выбор места. Анзур предпочитает солнечные, дренированные участки с нейтральной почвой.

  2. Посадка. Оптимальное время — конец августа или сентябрь. Глубина посадки — около 15 см, расстояние между луковицами — 20-25 см.

  3. Полив. После посадки — умеренный, далее полив не требуется: анзур не любит переувлажнения.

  4. Подкормка. Весной — азотное удобрение, после цветения — фосфорно-калийное.

  5. Зимовка. В укрытии не нуждается: луковицы отлично переносят морозы.

  6. Размножение. Делением луковиц или семенами, но семенной способ требует терпения — растения зацветают на 3-4 год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сажать анзур в низине.
    Последствие: луковицы загнивают.
    Альтернатива: выбрать приподнятый участок с рыхлой почвой.

  • Ошибка: срезать листья слишком рано.
    Последствие: луковица не успевает накопить питательные вещества.
    Альтернатива: дождаться полного пожелтения листьев.

  • Ошибка: хранить луковицы во влажном месте.
    Последствие: появление плесени и гнили.
    Альтернатива: хранить при +5…+10 °C в сухом песке.

А что если…

Что будет, если анзур не зацветает? Причины могут быть простыми: слишком плотная посадка, затенённое место или избыток азотных удобрений. Достаточно пересадить луковицы на солнце, и уже через сезон растение порадует крупными фиолетовыми шарами.

Плюсы и минусы анзура Самсон

Плюсы Минусы
Высокая декоративность Нельзя есть в сыром виде
Морозостойкость и неприхотливость Короткий вегетационный период
Целебные свойства Требует деления каждые 3-4 года
Привлекает пчёл и украшает участок Может выгорать на солнцепёке без полива

История сорта Самсон

В советское время анзур активно заготавливали в горах Средней Азии для консервирования. Однако промышленный сбор быстро истощил природные популяции. Некоторые виды попали в Красную книгу, а сбор в дикой природе запретили.

Чтобы сохранить растение, учёные занялись его окультуриванием. Так появился сорт Самсон — результат работы с афлатунским луком. Он адаптирован к условиям Подмосковья и южных регионов России, не вымерзает зимой и стабильно цветёт каждую весну.

"Сорт Самсон — пример того, как дикое горное растение стало частью декоративных и лекарственных садов России", — отмечают агроботаники.

FAQ

Можно ли использовать анзур в еду?
Да, после вымачивания или варки. Часто его маринуют, добавляют в салаты и мясные блюда.

Когда цветёт анзур?
В мае-июне, в течение 2-3 недель, после чего листья отмирают.

Как размножить лук-анзур?
Проще всего делением луковиц — осенью после периода покоя.

Опасен ли анзур для животных?
Да, в сыром виде может быть токсичен, особенно для кошек и собак.

Мифы и правда

  • Миф: анзур — декоративное растение, несъедобное.
    Правда: все его виды съедобны после обработки.

  • Миф: лук-анзур не растёт в средней полосе.
    Правда: сорт Самсон прекрасно приживается даже в Подмосковье.

  • Миф: анзур требует много ухода.
    Правда: это один из самых неприхотливых эфемероидов.

Три интересных факта

  • Лук-анзур цветёт раньше большинства декоративных луков и считается одним из первых медоносов.

  • В Киргизии и Узбекистане анзур традиционно маринуют и подают к мясу как деликатес.

  • В дикой природе лук-анзур растёт на высоте до 3000 метров над уровнем моря.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фермеры Краснодарского края предупреждают о нашествии медведки из-за тёплой осени сегодня в 12:24
Она прячется под грядками и жрёт урожай за ночь: осеннее нашествие на Кубани

Осень — лучшее время для борьбы с медведкой на Кубани. Как простыми и безопасными методами избавить участок от вредителя до весны.

Читать полностью » Колоновидные яблони удобны для маленьких участков, требуют обрезки и подвязки — агроном Ольга Никонорова сегодня в 8:51
Обещали райский сад, а вырос карандаш: чему учат ошибки с колоновидными яблонями

Стройные и компактные, колоновидные яблони обещают красоту и урожай без хлопот. Но так ли они идеальны? Разбираем плюсы, минусы и подводные камни.

Читать полностью » Агрономы: измельчённые кукурузные початки перегнивают в компосте за 2–4 месяца сегодня в 8:21
Кукурузные початки — сокровище или балласт? Ошибка, из-за которой компост не зреет годами

Не знаете, можно ли отправить кукурузные початки в компост? Разбираем, почему одни остаются целыми годами, а другие превращаются в плодородный перегной.

Читать полностью » Садоводы объяснили, как кольцевая насыпь вокруг ствола улучшает приживаемость деревьев сегодня в 8:21
Не яма и не мульча: что действительно помогает дереву прижиться после посадки

Узнайте, как 'почвенный пончик' поможет успешно поливать молодые деревья и предотвратить их гибель из-за недостатка влаги. Пошаговые рекомендации и ошибки.

Читать полностью » Рябина сладкоплодная неприхотлива, морозоустойчива и декоративна в саду сегодня в 7:51
Бусы на ветках — и варенье в банках: неприхотливая рябина, которая даёт вкус и пользу круглый год

Сладкая рябина — не только украшение сада, но и источник десертных ягод. Узнайте, какие сорта выбрать и как превратить дерево в надёжную опору участка.

Читать полностью » Специалист Крисси Хэндли: эхинацеи выдерживают морозы до минус 35 градусов сегодня в 7:18
Эхинацея переживает морозы, как танк: в чём секрет её выносливости

Узнайте, как правильно подготовить эхинацею к зиме, чтобы она выжила в морозы. 5 шагов по уходу за любимыми многолетниками в холодное время года.

Читать полностью » Мелкоплодные яблони устойчивы к морозам и болезням, приносят витаминные плоды — специалисты по садоводству сегодня в 6:51
Когда дерево работает дизайнером и витаминницей: зачем сажать мелкоплодные яблони на участке

Мелкоплодные яблони сочетают выносливость, красоту и пользу. Узнайте, почему они становятся всё популярнее в российских садах и какие сорта стоит посадить на участке.

Читать полностью » Садоводы подтвердили: осень — лучшее время для деления многолетней вербены сегодня в 6:14
Вербена не молодеет сама: один приём возвращает ей силу и цвет

Осень — время обновить сад: деление многолетней вербены помогает размножить растения, омолодить их и добиться пышного цветения. Узнайте, как это сделать правильно.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Певица Любовь Успенская рассказала о травме и успешном восстановлении после операции
Спорт и фитнес
Эдуард Каневский: для похудения нужна не прогулка, а спортивная ходьба или кардио
Наука
Поселение виноделов времён Рима найдено в районе Гергер — директор Мехмет Алкан
Красота и здоровье
В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек
Авто и мото
Знак Поворот запрещён сохраняет силу даже при зелёной стрелке на светофоре
Спорт и фитнес
Ирина Ротач объяснила, как сочетать кардио и силовые нагрузки для эффективного похудения
Красота и здоровье
Артериальная гипертония требует постоянного контроля давления и наблюдения врача — кардиологи
Дом
Специалисты назвали отделку и мебель, устойчивые к когтям и шерсти питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet