Когда лук — не для супа, а для красоты: почему анзур Самсон называют живым украшением участка

Лук-анзур, известный также как горный лук, — необычное растение, сочетающее красоту и пользу. Его можно встретить как на клумбах, так и на грядках. Высокие стрелки с лиловыми шарами-соцветиями украшают сад, а луковицы и листья ценятся за вкус и лечебные качества. Среди многочисленных разновидностей особенно популярен сорт Самсон - адаптированный для российского климата, устойчивый и неприхотливый.

Что делает анзур особенным

Анзур — это не один вид, а целая группа горных эфемероидов, происходящих из Средней Азии. К ним относятся лук Суворова, афлатунский, высокий и гигантский. Эти растения пробуждаются ранней весной, когда большинство культур ещё спит. Листья быстро отрастают, а уже в мае появляются величественные цветоносы, увенчанные шаровидными соцветиями диаметром до 15 см.

"Анзур — это лук, который живёт по законам гор: быстро расцветает, отдаёт всё за короткое время и уходит в покой до следующего сезона", — отмечают садоводы.

После цветения листья отмирают, а луковицы "засыпают" до следующей весны. Такая стратегия помогает анзуру пережить засушливое лето и суровую зиму.

Сравнение

Параметр Лук-анзур (Самсон) Репчатый лук Лук-порей Происхождение Средняя Азия Южная Азия Средиземноморье Ценность Лечебная и декоративная Кулинарная Диетическая Вкус Острый, чесночный Сладковатый Мягкий Цветение Май-июнь, крупные шары Нет Редко Зимостойкость Очень высокая Средняя Средняя

Полезные свойства

В восточной медицине анзур называли "вторым женьшенем". Его луковицы содержат аскорбиновую кислоту, сапонины, эфирные масла, фитонциды и микроэлементы. Они укрепляют иммунитет, повышают тонус, ускоряют восстановление после болезней.

Регулярное употребление в малых дозах помогает:

улучшить работу сердечно-сосудистой системы;

бороться с простудами и воспалениями;

стимулировать обмен веществ.

Важно помнить: лук-анзур нельзя есть сырым — только после вымачивания или термической обработки, иначе возможна горечь и раздражение слизистых.

Советы шаг за шагом

Выбор места. Анзур предпочитает солнечные, дренированные участки с нейтральной почвой. Посадка. Оптимальное время — конец августа или сентябрь. Глубина посадки — около 15 см, расстояние между луковицами — 20-25 см. Полив. После посадки — умеренный, далее полив не требуется: анзур не любит переувлажнения. Подкормка. Весной — азотное удобрение, после цветения — фосфорно-калийное. Зимовка. В укрытии не нуждается: луковицы отлично переносят морозы. Размножение. Делением луковиц или семенами, но семенной способ требует терпения — растения зацветают на 3-4 год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сажать анзур в низине.

Последствие: луковицы загнивают.

Альтернатива: выбрать приподнятый участок с рыхлой почвой.

Ошибка: срезать листья слишком рано.

Последствие: луковица не успевает накопить питательные вещества.

Альтернатива: дождаться полного пожелтения листьев.

Ошибка: хранить луковицы во влажном месте.

Последствие: появление плесени и гнили.

Альтернатива: хранить при +5…+10 °C в сухом песке.

А что если…

Что будет, если анзур не зацветает? Причины могут быть простыми: слишком плотная посадка, затенённое место или избыток азотных удобрений. Достаточно пересадить луковицы на солнце, и уже через сезон растение порадует крупными фиолетовыми шарами.

Плюсы и минусы анзура Самсон

Плюсы Минусы Высокая декоративность Нельзя есть в сыром виде Морозостойкость и неприхотливость Короткий вегетационный период Целебные свойства Требует деления каждые 3-4 года Привлекает пчёл и украшает участок Может выгорать на солнцепёке без полива

История сорта Самсон

В советское время анзур активно заготавливали в горах Средней Азии для консервирования. Однако промышленный сбор быстро истощил природные популяции. Некоторые виды попали в Красную книгу, а сбор в дикой природе запретили.

Чтобы сохранить растение, учёные занялись его окультуриванием. Так появился сорт Самсон — результат работы с афлатунским луком. Он адаптирован к условиям Подмосковья и южных регионов России, не вымерзает зимой и стабильно цветёт каждую весну.

"Сорт Самсон — пример того, как дикое горное растение стало частью декоративных и лекарственных садов России", — отмечают агроботаники.

FAQ

Можно ли использовать анзур в еду?

Да, после вымачивания или варки. Часто его маринуют, добавляют в салаты и мясные блюда.

Когда цветёт анзур?

В мае-июне, в течение 2-3 недель, после чего листья отмирают.

Как размножить лук-анзур?

Проще всего делением луковиц — осенью после периода покоя.

Опасен ли анзур для животных?

Да, в сыром виде может быть токсичен, особенно для кошек и собак.

Мифы и правда

Миф: анзур — декоративное растение, несъедобное.

Правда: все его виды съедобны после обработки.

Миф: лук-анзур не растёт в средней полосе.

Правда: сорт Самсон прекрасно приживается даже в Подмосковье.

Миф: анзур требует много ухода.

Правда: это один из самых неприхотливых эфемероидов.

Три интересных факта