Когда линзы стали врагами зрения: тайна, скрытая за удобством контактных линз

Около 150 миллионов человек по всему миру предпочитают контактные линзы очкам, ценя удобство и практичность этого средства коррекции зрения. Линзы действительно могут быть удобной альтернативой очкам, особенно для активных людей.

Однако их использование без предварительной консультации с врачом-офтальмологом может привести к серьезным проблемам со здоровьем глаз, предупреждает врач-офтальмолог Эльвира Сюняева из Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Об этом она рассказала в интервью для aif.ru.

Риски, связанные с контактными линзами

Сюняева отмечает, что одним из наиболее распространенных осложнений при использовании контактных линз является конъюнктивит. Это воспаление слизистой оболочки глаза возникает чаще всего при использовании грязных или непроницаемых для воздуха линз. Эти линзы могут задерживать вредные микроорганизмы и вызывать раздражение. Важнейшей частью профилактики является правильный подбор линз, соответствующих размеру глазного яблока, что помогает избежать неприятных последствий.

Кроме того, использование грязных или поврежденных линз может привести к эрозии роговицы. По словам Сюняевой, инородные частицы, которые могут попасть под линзу в процессе ее надевания или снятия, часто становятся причиной повреждений глаза. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать все правила по уходу за линзами и их правильному использованию.

Долгосрочные последствия и советы врача

Долгосрочное ношение линз с низкой проницаемостью для воздуха может привести к неоваскуляризации — патологическому росту сосудов в роговице, что значительно ухудшает качество зрения. Чтобы избежать таких проблем, Эльвира Сюняева рекомендует обратиться к врачу-офтальмологу, который проведет необходимое обследование и подберет линзы, подходящие для конкретного человека. Врач также проведет исследование глазного дна для выявления возможных заболеваний.

Важным моментом является и соблюдение правил гигиены. Необходимо тщательно мыть руки перед установкой линз и избегать контакта линзы с грязными предметами. Также необходимо строго следить за сроками ношения линз, так как их длительное использование может привести к различным осложнениям.