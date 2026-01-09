Когда кухня превращается в сауну: как влажный воздух мешает запечь пирог с хрустящей корочкой

Когда вы закрываете все окна, чтобы печь не "простудилась", но румяная корочка на пироге всё равно остаётся мечтой, возможно, причина кроется в избыточной влажности. Как сообщает корреспондент ТУТ НОВОСТИ, влажный воздух в закрытой кухне — главный враг хрустящей корочки на выпечке.

Влага как главный враг хруста

Испарения от горячих духовок и варящегося супа создают влажную атмосферу, напоминающую баню, в которой выпечка скорее отмокает, чем запекается. Это особенно заметно, когда речь идет о хлебе, пицце или печенье, которые требуют хрустящей и золотистой корочки. Лёгкий сквозняк или приоткрытая форточка могут сыграть важную роль — они удаляют лишнюю влагу, давая поверхности изделий карамелизоваться, а не запариваться.

"Не нужно устраивать ураган, достаточно небольшого движения воздуха", — советуют эксперты.

Как управлять влажностью

Чтобы добиться идеальной корочки, поставьте духовку на конвекционный режим, если он имеется, или просто приоткройте дверцу духовки за 5 минут до окончания выпечки, чтобы выпустить лишний пар. Эта тонкая настройка микроклимата поможет вам добиться идеальной текстуры и отделки выпечки.

Ключевое замечание: ваша кухня не должна превращаться в сауну во время готовки. Контролируя уровень влажности, вы контролируете текстуру своей выпечки, что и отличает домашние пироги и хлеб от кондитерских изделий.