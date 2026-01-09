Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Печенье хворост
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:09

Когда кухня превращается в сауну: как влажный воздух мешает запечь пирог с хрустящей корочкой

Избыточная влажность мешает получить идеальную корочку на выпечке — повар

Когда вы закрываете все окна, чтобы печь не "простудилась", но румяная корочка на пироге всё равно остаётся мечтой, возможно, причина кроется в избыточной влажности. Как сообщает корреспондент ТУТ НОВОСТИ, влажный воздух в закрытой кухне — главный враг хрустящей корочки на выпечке.

Влага как главный враг хруста

Испарения от горячих духовок и варящегося супа создают влажную атмосферу, напоминающую баню, в которой выпечка скорее отмокает, чем запекается. Это особенно заметно, когда речь идет о хлебе, пицце или печенье, которые требуют хрустящей и золотистой корочки. Лёгкий сквозняк или приоткрытая форточка могут сыграть важную роль — они удаляют лишнюю влагу, давая поверхности изделий карамелизоваться, а не запариваться.

"Не нужно устраивать ураган, достаточно небольшого движения воздуха", — советуют эксперты.

Как управлять влажностью

Чтобы добиться идеальной корочки, поставьте духовку на конвекционный режим, если он имеется, или просто приоткройте дверцу духовки за 5 минут до окончания выпечки, чтобы выпустить лишний пар. Эта тонкая настройка микроклимата поможет вам добиться идеальной текстуры и отделки выпечки.

Ключевое замечание: ваша кухня не должна превращаться в сауну во время готовки. Контролируя уровень влажности, вы контролируете текстуру своей выпечки, что и отличает домашние пироги и хлеб от кондитерских изделий.

Читайте также

Низкая температура защищает крупы от вредителей и посторонних запахов — ТУТ Новости 29.11.2025 в 9:51
Переставила рис из шкафа в холодильник — и вкус стал совсем другим: жаль, раньше не знала этого простого приёма

Цельнозерновой рис быстрее теряет свежесть при комнатной температуре. Как простой перенос крупы в холодильник помогает продлить срок её хранения?

Читать полностью » Холод инструмента сохраняет однородность яичного белка при нанесении — ТУТ Новости 29.11.2025 в 9:51
Положила кисть в морозилку на полчаса — и слоёное тесто перестало плыть: теперь делаю так всегда

Как обычная кулинарная кисть, отправленная в морозилку, может изменить качество теста, масла и белковой глазури? Разбираемся, почему этот приём делает домашнюю выпечку похожей на профессиональную.

Читать полностью » Натуральные средства из цитрусовых более безопасны для деликатных поверхностей 29.11.2025 в 9:51
Поняла, что цедра апельсина — это универсальный помощник в уборке: теперь не покупаю средства

Высушенная цитрусовая кожура может заменить часть бытовой химии: ею очищают сантехнику, ароматизируют пространство и экономят на покупках средств для дома.

Читать полностью » Метод с наволочкой экономит время и помогает избежать лишней химии 29.11.2025 в 9:51
Наволочка вместо щётки для трудных мест — теперь пыль не оседает за шкафами и под диваном

Обычная наволочка может стать незаменимым инструментом для уборки. Как простая ткань помогает проникнуть туда, где бессилен пылесос, и почему метод работает лучше привычных тряпок?

Читать полностью » Молоты с магнитной рукояткой предотвращают потерю крепежа в труднодоступных местах 29.11.2025 в 9:51
Больше не наклоняюсь к полу за каждым гвоздем — мой новый инструмент с магнитной фиксацией

Простой магнит способен кардинально преобразить процесс ремонта: гвозди всегда под рукой, руки свободны, а работа становится безопаснее и быстрее.

Читать полностью » HR-эксперт Булкина назвала три правила составления сопроводительного письма к резюме 01.11.2025 в 14:34
Сопроводительное письмо решает судьбу резюме: три абзаца, которые кадровики читают до конца

Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала NewsInfo, как правильно оформить сопроводительное письмо к резюме.

Читать полностью » Аналитик Моженков: специальные приложения помогут прекратить поток спам-звонков 15.10.2025 в 17:55
Телефон горит от звонков — этот способ выключает спам одним кликом

Аналитик Николай Моженков в беседе с NewsInfo советует жаловаться в надзорные органы в случае нарушения антиспамового законодательства.

Читать полностью » Логопед Елена Мельникова: исправить дефекты речи можно в любом возрасте 09.10.2025 в 18:52
Слова снова звучат чётко: вот как тренировки пробуждают речь

Даже во взрослом возрасте можно исправить дефекты речи. Логопед Елена Мельникова рассказала Pravda. Ru, с чего начать и как работает нейропластичность мозга.

Читать полностью »

