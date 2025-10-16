Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:33

Когда кубик льда пережил лето: немецкие учёные создали лёд, которому не страшна жара

Учёные наблюдали рождение льда XXI в реальном времени на рентгеновском лазере в Гамбурге

Физика воды остаётся одной из самых загадочных областей современной науки. На сегодняшний день известно уже более двадцати разновидностей льда, и каждая из них формируется при особых условиях температуры и давления. Недавно немецкие исследователи добавили к этому списку новую, 21-ю форму — лёд XXI, уникальную тем, что он сохраняет стабильность даже при комнатной температуре, если находится под высоким давлением.

"Мы увидели, как привычная вода превращается в совершенно иной материал. Это как наблюдать, как стекло становится металлом, только на молекулярном уровне", — рассказал доктор Андреас Энгель, участник проекта.

Сравнение форм льда

Тип льда Условия образования Плотность Особенности
Лёд Ih 0 °C, нормальное давление Низкая Привычная гексагональная структура, типичная для снежинок
Лёд VII 25 000 атмосфер Высокая Находится в недрах планет-гигантов
Лёд XIX 15 000 атмосфер Очень высокая Имеет сложную водородную решётку
Лёд XXI 20 000 атмосфер, комнатная температура На 20% выше, чем у обычного льда Сохраняет структуру после снятия давления, не плавится при нагреве

Как создавали лёд XXI

Эксперимент проводился в Гамбурге на крупнейшем в мире рентгеновском лазере European XFEL (X-ray Free Electron Laser). Установка позволяет наблюдать внутреннюю структуру вещества с точностью до атома.

  1. Учёные поместили микрокаплю воды в алмазную ячейку, создающую давление до 20 000 атмосфер.

  2. Вода подвергалась кратковременным импульсам температуры и давления, что за 10 миллисекунд перевело её в новое состояние.

  3. Благодаря сверхкоротким рентгеновским импульсам длительностью 50 фемтосекунд, исследователи зафиксировали перестройку молекул H₂O в тетрагональную решётку, плотнее привычной структуры льда Ih.

"Такое наблюдение можно сравнить с видеосъёмкой рождения кристалла в режиме замедленного времени", — пояснил один из авторов эксперимента.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать лёд XXI обычным кристаллом.
    Последствие: недооценка его физических свойств.
    Альтернатива: рассматривать его как метастабильное состояние воды — промежуточное между жидкостью и твёрдым телом.

  • Ошибка: полагать, что новые формы льда не имеют практического значения.
    Последствие: упускаются возможности для материаловедения и планетологии.
    Альтернатива: исследовать потенциал льда XXI в космических и инженерных приложениях.

  • Ошибка: пытаться воспроизвести эксперимент при обычных условиях.
    Последствие: невозможность стабилизировать структуру.
    Альтернатива: работать только в лабораториях, оснащённых системами сверхвысокого давления.

Почему лёд XXI уникален

Учёные выделяют четыре ключевые особенности новой формы воды:

  • Метастабильность: структура сохраняется даже после снятия давления.

  • Повышенная плотность: молекулы расположены ближе, чем в любом другом типе льда.

  • Прочность: твёрдость кристалла сопоставима с алюминием.

  • Термостабильность: лёд XXI не плавится при температуре около +20 °C, если сохраняется нужное давление.

Эти свойства делают открытие важным не только для физики конденсированных сред, но и для понимания процессов, происходящих на других планетах.

А что если…

Если подобные формы воды существуют не только в лабораторных условиях, но и в природе, то они могут встречаться в недрах ледяных спутников Юпитера и Сатурна. Давления там достигают десятков тысяч атмосфер — идеальные условия для образования льда XXI.

Это объясняет, почему подповерхностные океаны Европы, Ганимеда и Титана не тают миллиарды лет, несмотря на внутренний нагрев. Такой лёд может служить естественной бронёй, удерживающей воду и стабилизирующей климат подледных миров.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новое понимание поведения воды при экстремальных условиях Невозможно воспроизвести вне лаборатории
Возможные применения в планетологии и материаловедении Требуются сверхдорогие установки
Данные помогут моделировать внутреннюю структуру ледяных планет Неизвестно, можно ли стабилизировать лёд XXI при низком давлении

FAQ

Почему лёд XXI не плавится при комнатной температуре?
Из-за высокой плотности и сильных связей между молекулами. При нормальном давлении структура бы разрушилась, но под давлением она остаётся устойчивой.

Можно ли увидеть лёд XXI в природе?
Вероятнее всего, да — в глубинах планет и спутников с сильным давлением, например, на Европе и Ганимеде.

Есть ли практическое применение этому открытию?
Пока что — в научных целях. Однако понимание свойств воды под давлением может привести к созданию новых сверхплотных материалов.

Мифы и правда

  • Миф: все виды льда тают при 0 °C.
    Правда: некоторые формы льда, включая XXI, остаются твёрдыми даже при +20 °C, если давление достаточно высокое.

  • Миф: вода ведёт себя одинаково во всех состояниях.
    Правда: при экстремальном давлении она может проявлять свойства, похожие на металл.

  • Миф: физика воды полностью изучена.
    Правда: это одна из самых загадочных областей, и открытия вроде льда XXI показывают, как мало мы пока понимаем.

Исторический контекст

Первые необычные формы льда были открыты ещё в середине XX века при изучении метеоритов и лунных образцов. Впоследствии исследователи обнаружили льды VII, XII и XIX — структуры, характерные для глубинных недр планет.

Теперь, с появлением льда XXI, физика воды вступает в новую эру. Этот кристалл может стать ключом к пониманию того, как формировались ледяные миры Солнечной системы и какие физические процессы определяют их эволюцию.

Три интересных факта

  1. Вода — одно из немногих веществ, которое при замерзании расширяется, но лёд XXI — исключение: он становится плотнее.

  2. Для фиксации структуры льда XXI использовались рентгеновские импульсы в 20 миллиардов раз короче мигания глаза.

  3. Исследование European XFEL стало первым, где удалось "увидеть" перестройку молекул воды в режиме реального времени.

