Когда кубик льда пережил лето: немецкие учёные создали лёд, которому не страшна жара
Физика воды остаётся одной из самых загадочных областей современной науки. На сегодняшний день известно уже более двадцати разновидностей льда, и каждая из них формируется при особых условиях температуры и давления. Недавно немецкие исследователи добавили к этому списку новую, 21-ю форму — лёд XXI, уникальную тем, что он сохраняет стабильность даже при комнатной температуре, если находится под высоким давлением.
"Мы увидели, как привычная вода превращается в совершенно иной материал. Это как наблюдать, как стекло становится металлом, только на молекулярном уровне", — рассказал доктор Андреас Энгель, участник проекта.
Сравнение форм льда
|Тип льда
|Условия образования
|Плотность
|Особенности
|Лёд Ih
|0 °C, нормальное давление
|Низкая
|Привычная гексагональная структура, типичная для снежинок
|Лёд VII
|25 000 атмосфер
|Высокая
|Находится в недрах планет-гигантов
|Лёд XIX
|15 000 атмосфер
|Очень высокая
|Имеет сложную водородную решётку
|Лёд XXI
|20 000 атмосфер, комнатная температура
|На 20% выше, чем у обычного льда
|Сохраняет структуру после снятия давления, не плавится при нагреве
Как создавали лёд XXI
Эксперимент проводился в Гамбурге на крупнейшем в мире рентгеновском лазере European XFEL (X-ray Free Electron Laser). Установка позволяет наблюдать внутреннюю структуру вещества с точностью до атома.
-
Учёные поместили микрокаплю воды в алмазную ячейку, создающую давление до 20 000 атмосфер.
-
Вода подвергалась кратковременным импульсам температуры и давления, что за 10 миллисекунд перевело её в новое состояние.
-
Благодаря сверхкоротким рентгеновским импульсам длительностью 50 фемтосекунд, исследователи зафиксировали перестройку молекул H₂O в тетрагональную решётку, плотнее привычной структуры льда Ih.
"Такое наблюдение можно сравнить с видеосъёмкой рождения кристалла в режиме замедленного времени", — пояснил один из авторов эксперимента.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать лёд XXI обычным кристаллом.
Последствие: недооценка его физических свойств.
Альтернатива: рассматривать его как метастабильное состояние воды — промежуточное между жидкостью и твёрдым телом.
-
Ошибка: полагать, что новые формы льда не имеют практического значения.
Последствие: упускаются возможности для материаловедения и планетологии.
Альтернатива: исследовать потенциал льда XXI в космических и инженерных приложениях.
-
Ошибка: пытаться воспроизвести эксперимент при обычных условиях.
Последствие: невозможность стабилизировать структуру.
Альтернатива: работать только в лабораториях, оснащённых системами сверхвысокого давления.
Почему лёд XXI уникален
Учёные выделяют четыре ключевые особенности новой формы воды:
-
Метастабильность: структура сохраняется даже после снятия давления.
-
Повышенная плотность: молекулы расположены ближе, чем в любом другом типе льда.
-
Прочность: твёрдость кристалла сопоставима с алюминием.
-
Термостабильность: лёд XXI не плавится при температуре около +20 °C, если сохраняется нужное давление.
Эти свойства делают открытие важным не только для физики конденсированных сред, но и для понимания процессов, происходящих на других планетах.
А что если…
Если подобные формы воды существуют не только в лабораторных условиях, но и в природе, то они могут встречаться в недрах ледяных спутников Юпитера и Сатурна. Давления там достигают десятков тысяч атмосфер — идеальные условия для образования льда XXI.
Это объясняет, почему подповерхностные океаны Европы, Ганимеда и Титана не тают миллиарды лет, несмотря на внутренний нагрев. Такой лёд может служить естественной бронёй, удерживающей воду и стабилизирующей климат подледных миров.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Новое понимание поведения воды при экстремальных условиях
|Невозможно воспроизвести вне лаборатории
|Возможные применения в планетологии и материаловедении
|Требуются сверхдорогие установки
|Данные помогут моделировать внутреннюю структуру ледяных планет
|Неизвестно, можно ли стабилизировать лёд XXI при низком давлении
FAQ
Почему лёд XXI не плавится при комнатной температуре?
Из-за высокой плотности и сильных связей между молекулами. При нормальном давлении структура бы разрушилась, но под давлением она остаётся устойчивой.
Можно ли увидеть лёд XXI в природе?
Вероятнее всего, да — в глубинах планет и спутников с сильным давлением, например, на Европе и Ганимеде.
Есть ли практическое применение этому открытию?
Пока что — в научных целях. Однако понимание свойств воды под давлением может привести к созданию новых сверхплотных материалов.
Мифы и правда
-
Миф: все виды льда тают при 0 °C.
Правда: некоторые формы льда, включая XXI, остаются твёрдыми даже при +20 °C, если давление достаточно высокое.
-
Миф: вода ведёт себя одинаково во всех состояниях.
Правда: при экстремальном давлении она может проявлять свойства, похожие на металл.
-
Миф: физика воды полностью изучена.
Правда: это одна из самых загадочных областей, и открытия вроде льда XXI показывают, как мало мы пока понимаем.
Исторический контекст
Первые необычные формы льда были открыты ещё в середине XX века при изучении метеоритов и лунных образцов. Впоследствии исследователи обнаружили льды VII, XII и XIX — структуры, характерные для глубинных недр планет.
Теперь, с появлением льда XXI, физика воды вступает в новую эру. Этот кристалл может стать ключом к пониманию того, как формировались ледяные миры Солнечной системы и какие физические процессы определяют их эволюцию.
Три интересных факта
-
Вода — одно из немногих веществ, которое при замерзании расширяется, но лёд XXI — исключение: он становится плотнее.
-
Для фиксации структуры льда XXI использовались рентгеновские импульсы в 20 миллиардов раз короче мигания глаза.
-
Исследование European XFEL стало первым, где удалось "увидеть" перестройку молекул воды в режиме реального времени.
