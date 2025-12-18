Когда конкурентов не видно даже с орбиты: спутниковая армия Маска выросла до рекорда

Число спутников на орбите Земли, находящихся под управлением одной компании, достигло беспрецедентного уровня. SpaceX фактически сформировала крупнейшую в мире группировку космических аппаратов, значительно опередив всех конкурентов. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление Илона Маска

Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что под управлением его компании сейчас находится более 9 тыс. действующих спутников. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

"У SpaceX сейчас [активны] более 9 тыс. спутников на орбите Земли", — написал основатель SpaceX Илон Маск.

По его словам, это количество вдвое превышает суммарное число спутников, запущенных и эксплуатируемых всеми остальными компаниями в мире.

Данные спутниковых сервисов

Информацию Маска подтверждают данные специализированных сервисов мониторинга. Согласно сведениям Satellitemap, с 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 10,7 тыс. спутников. По состоянию на 17 декабря активными остаются почти 9,4 тыс. аппаратов.

Для сравнения, ближайший конкурент SpaceX — британская компания OneWeb — запустила 656 спутников. Третье место занимает американская Planet Labs с 644 выведенными на орбиту аппаратами. Разрыв между лидером и остальными участниками рынка остается кратным.

Роль проекта Starlink

Основная часть спутников SpaceX относится к проекту Starlink — глобальной системе спутниковой связи. Она предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователям по всему миру за счет развертывания большого числа малых аппаратов на околоземной орбите.

Вес каждого спутника Starlink составляет до 500 кг. Массовое развертывание таких аппаратов позволило SpaceX создать самую масштабную спутниковую сеть в истории, которая уже активно используется для гражданских, коммерческих и инфраструктурных задач.