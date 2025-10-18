Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:01

Когда кофе не пахнет, а духи — пустой воздух: как COVID навсегда изменил чувство запаха у людей

Исследование JAMA подтвердило стойкое ослабление обоняния после коронавируса — терапевт Леора Хорвиц

Почти пять лет спустя после начала пандемии ученые продолжают раскрывать новые аспекты воздействия коронавируса на организм. Одно из самых любопытных и тревожных открытий — потеря обоняния, которая у многих людей сохраняется даже спустя годы после болезни. Причем, как выяснилось, значительная часть переболевших даже не подозревает, что их обоняние ослабло.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что нарушение восприятия запахов может быть не просто временным последствием инфекции, а долгосрочным изменением сенсорных функций.

Как вирус влияет на обоняние

COVID-19 известен тем, что поражает клетки носовой полости и разрушает обонятельные рецепторы. При легком течении болезни обоняние часто возвращается в течение нескольких недель, но у некоторых оно не восстанавливается полностью. В отличие от других вирусных инфекций, SARS-CoV-2 способен проникать глубже — в структуры центральной нервной системы, что делает последствия более стойкими.

Американские исследователи наблюдали почти 3 тысячи человек, перенесших инфекцию, и более 500, которые не болели. Проверка проводилась спустя почти два года после заражения. Участникам предлагали определить запахи лимона, лакрицы, травы и других веществ.

Результаты оказались неожиданными: даже среди тех, кто не жаловался на проблемы, две трети имели скрытую гипосмию — снижение чувствительности к запахам.

"Наши результаты подтверждают, что у людей с историей COVID-19 риск слабого обоняния повышен, а эта проблема в целом недостаточно распознана в популяции", — говорит терапевт Леора Хорвиц из NYU Grossman School of Medicine.

Сравнение: как обоняние меняется после COVID-19

Категория участников Наличие жалоб на запахи Реальные результаты тестов
Перенесшие COVID-19 47 % жаловались 80 % имели нарушения
Не жаловались 53 % 66 % имели скрытую гипосмию
Не болели - 60 % имели снижение чувствительности

Эти цифры показывают, что проблема масштабнее, чем кажется. Даже среди тех, кто не переносил подтвержденный COVID-19, нарушения обоняния встречались часто — возможно, из-за бессимптомных инфекций или возрастных изменений.

Советы шаг за шагом: как восстановить обоняние

  1. Начните с обонятельной тренировки. Вдыхайте поочередно знакомые запахи (например, лимон, кофе, розу, эвкалипт) дважды в день. Это стимулирует нейронные связи.

  2. Используйте эфирные масла. Капните пару капель масла на ватный диск и вдохните в течение 10 секунд. Меняйте ароматы каждые несколько дней.

  3. Поддерживайте чистоту носовой полости. Промывание солевыми растворами помогает восстановить слизистую и снизить воспаление.

  4. Сбалансируйте питание. Цинк, витамины A и D участвуют в регенерации обонятельных клеток.

  5. Проконсультируйтесь с ЛОР-врачом. Если обоняние не возвращается в течение 6 месяцев, стоит пройти обследование: иногда причина кроется в воспалении или неврологическом нарушении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что потеря обоняния — незначительный симптом.
    Последствие: вы можете не заметить утечку газа, испорченные продукты или дым.
    Альтернатива: установите датчики газа и дыма, чтобы компенсировать сенсорный дефицит.

  • Ошибка: полагаться только на время, ожидая, что обоняние восстановится само.
    Последствие: нейронные связи со временем "забывают" запахи, и шансы на полное восстановление снижаются.
    Альтернатива: регулярно тренируйте обоняние и поддерживайте слизистую.

  • Ошибка: использовать агрессивные ингаляции или неразбавленные эфирные масла.
    Последствие: можно повредить слизистую, что усугубит проблему.
    Альтернатива: применяйте мягкие средства и проверенные методики восстановления.

А что если…

А что если обоняние не возвращается даже через год? Это не приговор. Нейропластичность мозга позволяет компенсировать утраченные функции, если регулярно стимулировать восприятие запахов. Некоторые пациенты отмечают улучшения даже спустя два-три года после болезни. Важно лишь не опускать руки: восстановление — это процесс, требующий времени и системности.

Плюсы и минусы методов восстановления

Метод Плюсы Минусы
Обонятельная тренировка Простая, бесплатная, доказанная эффективность Требует регулярности, результат не моментальный
Эфирные масла Улучшают восприятие запахов, расслабляют Возможна аллергия при неправильном использовании
Медикаментозная терапия Подходит при воспалительных причинах Назначается только врачом, есть побочные эффекты
Физиопроцедуры Стимулируют нервные окончания Дорогие, требуют курса лечения

Мифы и правда

  • Миф: после COVID-19 обоняние возвращается у всех.
    Правда: у трети пациентов оно восстанавливается частично или не полностью.

  • Миф: тесты на запахи не нужны, если человек сам чувствует запахи.
    Правда: люди часто недооценивают потерю чувствительности — тестирование выявляет скрытую гипосмию.

  • Миф: ароматерапия бесполезна.
    Правда: систематические обонятельные тренировки с эфирными маслами улучшают нейронные связи.

FAQ

Как понять, что у меня гипосмия?
Попробуйте провести домашний тест: определите запахи лимона, кофе, ванили и чеснока. Если хотя бы два из них кажутся "слабыми" — есть вероятность снижения обоняния.

Можно ли полностью восстановить обоняние после COVID-19?
Да, но не всегда быстро. Обычно процесс занимает от 3 месяцев до 2 лет. Важно тренировать восприятие и избегать повторных воспалений.

Почему потеря обоняния может быть опасна?
Без него мы не чувствуем запах газа, дыма или испорченной еды. Кроме того, отсутствие запахов снижает аппетит и может привести к ухудшению эмоционального состояния.

Исторический контекст

Нарушение обоняния изучают с конца XIX века, но именно пандемия COVID-19 впервые привлекла к нему внимание массово. Ранее считалось, что потеря обоняния характерна лишь для пожилых людей и больных с нейродегенеративными расстройствами, но теперь известно: вирусные инфекции способны вызывать аналогичные изменения даже у молодых и здоровых.

В 2020 году врачи заметили, что потеря обоняния стала одним из первых и наиболее характерных симптомов коронавируса. Это помогло многим пациентам вовремя заподозрить заболевание, когда тесты еще не были широко доступны.

С тех пор обонятельная дисфункция превратилась из "курьеза" в важный диагностический и нейрофизиологический маркер, отражающий влияние вируса на нервную систему человека.

Три интересных факта

  • Факт 1. Потеря обоняния способна влиять на вкусовое восприятие: мозг "соединяет" вкусы и запахи, поэтому еда кажется безвкусной.

  • Факт 2. Исследования показывают, что восстановление обоняния улучшает настроение и снижает риск депрессии.

  • Факт 3. У собак и кошек после коронавирусных инфекций также наблюдаются временные нарушения обоняния — это открытие помогло ученым понять механизмы болезни.

