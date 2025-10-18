Когда кофе не пахнет, а духи — пустой воздух: как COVID навсегда изменил чувство запаха у людей
Почти пять лет спустя после начала пандемии ученые продолжают раскрывать новые аспекты воздействия коронавируса на организм. Одно из самых любопытных и тревожных открытий — потеря обоняния, которая у многих людей сохраняется даже спустя годы после болезни. Причем, как выяснилось, значительная часть переболевших даже не подозревает, что их обоняние ослабло.
Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что нарушение восприятия запахов может быть не просто временным последствием инфекции, а долгосрочным изменением сенсорных функций.
Как вирус влияет на обоняние
COVID-19 известен тем, что поражает клетки носовой полости и разрушает обонятельные рецепторы. При легком течении болезни обоняние часто возвращается в течение нескольких недель, но у некоторых оно не восстанавливается полностью. В отличие от других вирусных инфекций, SARS-CoV-2 способен проникать глубже — в структуры центральной нервной системы, что делает последствия более стойкими.
Американские исследователи наблюдали почти 3 тысячи человек, перенесших инфекцию, и более 500, которые не болели. Проверка проводилась спустя почти два года после заражения. Участникам предлагали определить запахи лимона, лакрицы, травы и других веществ.
Результаты оказались неожиданными: даже среди тех, кто не жаловался на проблемы, две трети имели скрытую гипосмию — снижение чувствительности к запахам.
"Наши результаты подтверждают, что у людей с историей COVID-19 риск слабого обоняния повышен, а эта проблема в целом недостаточно распознана в популяции", — говорит терапевт Леора Хорвиц из NYU Grossman School of Medicine.
Сравнение: как обоняние меняется после COVID-19
|Категория участников
|Наличие жалоб на запахи
|Реальные результаты тестов
|Перенесшие COVID-19
|47 % жаловались
|80 % имели нарушения
|Не жаловались
|53 %
|66 % имели скрытую гипосмию
|Не болели
|-
|60 % имели снижение чувствительности
Эти цифры показывают, что проблема масштабнее, чем кажется. Даже среди тех, кто не переносил подтвержденный COVID-19, нарушения обоняния встречались часто — возможно, из-за бессимптомных инфекций или возрастных изменений.
Советы шаг за шагом: как восстановить обоняние
-
Начните с обонятельной тренировки. Вдыхайте поочередно знакомые запахи (например, лимон, кофе, розу, эвкалипт) дважды в день. Это стимулирует нейронные связи.
-
Используйте эфирные масла. Капните пару капель масла на ватный диск и вдохните в течение 10 секунд. Меняйте ароматы каждые несколько дней.
-
Поддерживайте чистоту носовой полости. Промывание солевыми растворами помогает восстановить слизистую и снизить воспаление.
-
Сбалансируйте питание. Цинк, витамины A и D участвуют в регенерации обонятельных клеток.
-
Проконсультируйтесь с ЛОР-врачом. Если обоняние не возвращается в течение 6 месяцев, стоит пройти обследование: иногда причина кроется в воспалении или неврологическом нарушении.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: думать, что потеря обоняния — незначительный симптом.
Последствие: вы можете не заметить утечку газа, испорченные продукты или дым.
Альтернатива: установите датчики газа и дыма, чтобы компенсировать сенсорный дефицит.
-
Ошибка: полагаться только на время, ожидая, что обоняние восстановится само.
Последствие: нейронные связи со временем "забывают" запахи, и шансы на полное восстановление снижаются.
Альтернатива: регулярно тренируйте обоняние и поддерживайте слизистую.
-
Ошибка: использовать агрессивные ингаляции или неразбавленные эфирные масла.
Последствие: можно повредить слизистую, что усугубит проблему.
Альтернатива: применяйте мягкие средства и проверенные методики восстановления.
А что если…
А что если обоняние не возвращается даже через год? Это не приговор. Нейропластичность мозга позволяет компенсировать утраченные функции, если регулярно стимулировать восприятие запахов. Некоторые пациенты отмечают улучшения даже спустя два-три года после болезни. Важно лишь не опускать руки: восстановление — это процесс, требующий времени и системности.
Плюсы и минусы методов восстановления
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Обонятельная тренировка
|Простая, бесплатная, доказанная эффективность
|Требует регулярности, результат не моментальный
|Эфирные масла
|Улучшают восприятие запахов, расслабляют
|Возможна аллергия при неправильном использовании
|Медикаментозная терапия
|Подходит при воспалительных причинах
|Назначается только врачом, есть побочные эффекты
|Физиопроцедуры
|Стимулируют нервные окончания
|Дорогие, требуют курса лечения
Мифы и правда
-
Миф: после COVID-19 обоняние возвращается у всех.
Правда: у трети пациентов оно восстанавливается частично или не полностью.
-
Миф: тесты на запахи не нужны, если человек сам чувствует запахи.
Правда: люди часто недооценивают потерю чувствительности — тестирование выявляет скрытую гипосмию.
-
Миф: ароматерапия бесполезна.
Правда: систематические обонятельные тренировки с эфирными маслами улучшают нейронные связи.
FAQ
Как понять, что у меня гипосмия?
Попробуйте провести домашний тест: определите запахи лимона, кофе, ванили и чеснока. Если хотя бы два из них кажутся "слабыми" — есть вероятность снижения обоняния.
Можно ли полностью восстановить обоняние после COVID-19?
Да, но не всегда быстро. Обычно процесс занимает от 3 месяцев до 2 лет. Важно тренировать восприятие и избегать повторных воспалений.
Почему потеря обоняния может быть опасна?
Без него мы не чувствуем запах газа, дыма или испорченной еды. Кроме того, отсутствие запахов снижает аппетит и может привести к ухудшению эмоционального состояния.
Исторический контекст
Нарушение обоняния изучают с конца XIX века, но именно пандемия COVID-19 впервые привлекла к нему внимание массово. Ранее считалось, что потеря обоняния характерна лишь для пожилых людей и больных с нейродегенеративными расстройствами, но теперь известно: вирусные инфекции способны вызывать аналогичные изменения даже у молодых и здоровых.
В 2020 году врачи заметили, что потеря обоняния стала одним из первых и наиболее характерных симптомов коронавируса. Это помогло многим пациентам вовремя заподозрить заболевание, когда тесты еще не были широко доступны.
С тех пор обонятельная дисфункция превратилась из "курьеза" в важный диагностический и нейрофизиологический маркер, отражающий влияние вируса на нервную систему человека.
Три интересных факта
-
Факт 1. Потеря обоняния способна влиять на вкусовое восприятие: мозг "соединяет" вкусы и запахи, поэтому еда кажется безвкусной.
-
Факт 2. Исследования показывают, что восстановление обоняния улучшает настроение и снижает риск депрессии.
-
Факт 3. У собак и кошек после коронавирусных инфекций также наблюдаются временные нарушения обоняния — это открытие помогло ученым понять механизмы болезни.
