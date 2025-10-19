Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лекарство против рака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:47

Когда клетка выбирает — жить или умереть: учёные нашли молекулу, управляющую судьбой иммунитета

POSH оказался ключевым фактором выживания иммунных клеток памяти — иммунолог Марк Дэниелс

Иногда судьба клетки зависит от одного белка. Так, исследователи из Медицинской школы Университета Миссури выяснили, что структурный белок POSH определяет, кем станет Т-клетка — "солдатом", погибающим в бою с инфекцией, или "ветераном", формирующим долговременный иммунитет. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Как POSH управляет иммунной системой

POSH — это белок, отвечающий за активацию и созревание Т-клеток. Он помогает иммунным клеткам распознавать заражённые ткани и направлять атаку в нужное место. В норме Т-клетки после столкновения с инфекцией проходят процесс дифференцировки: одни гибнут, выполняя боевую задачу, другие превращаются в клетки памяти, которые обеспечивают долгосрочную защиту.

Без POSH этот механизм нарушается. Иммунные клетки просто не доживают до этапа, когда могли бы "запомнить" инфекцию и обеспечить повторную защиту.

"Наши модели демонстрируют, что мыши с удалённым геном POSH не способны эффективно противостоять инфекциям. Более того, при борьбе с ростом опухоли иммунные клетки не могут восполнять свою численность с той же скоростью, что и раковые клетки", — отметил иммунолог Марк Дэниелс, один из авторов исследования.

Сравнение

Параметр Нормальные Т-клетки Т-клетки без POSH
Продолжительность жизни высокая, часть превращается в клетки памяти низкая, большинство гибнет
Ответ на инфекцию мощный и долгосрочный кратковременный, слабый
Способность к делению активная нарушенная
Риск опухолевого роста сниженный повышенный
Возможность повторной защиты присутствует отсутствует

Советы шаг за шагом: как работает иммунная память

  1. Распознавание угрозы. При контакте с вирусом или бактерией активируются Т-клетки.

  2. Активация POSH. Белок помогает направить сигнал, усиливающий рост и специализацию этих клеток.

  3. Формирование "солдат". Большинство активированных клеток вступают в "бой", уничтожая заражённые ткани.

  4. Переход в стадию памяти. Небольшая часть клеток под действием POSH становится долгоживущими "ветеранами".

  5. Повторная встреча с инфекцией. Клетки памяти мгновенно распознают врага и запускают усиленный иммунный ответ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать роль структурных белков в иммунной регуляции.
    Последствие: недооценка факторов, определяющих долговременный иммунитет.
    Альтернатива: учитывать взаимодействие белков, участвующих в активации Т-клеток.

  • Ошибка: стимулировать иммунную систему без понимания её молекулярных ограничений.
    Последствие: возможное истощение клеток и аутоиммунные реакции.
    Альтернатива: разрабатывать точечные методы активации через POSH.

  • Ошибка: считать, что потеря POSH одинаково влияет на все типы рака.
    Последствие: неэффективность терапии и побочные эффекты.
    Альтернатива: изучать индивидуальные особенности опухолей и пути взаимодействия POSH с раковыми клетками.

А что если…

А что если POSH можно будет контролировать? Ученые уже обсуждают идею создания лекарств, способных усиливать или подавлять работу белка. Если удастся "включить" POSH в нужный момент, можно будет укрепить иммунную память после вакцинации или помочь пациентам с ослабленным иммунитетом.

А при избыточной активности POSH, наоборот, его временное блокирование может стать способом терапии аутоиммунных заболеваний, когда организм атакует сам себя.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Стимуляция POSH усиление иммунитета, формирование клеток памяти риск гиперактивации иммунной системы
Подавление POSH возможность лечения аутоиммунных заболеваний снижение защиты от инфекций
Потенциал в онкологии возможность тормозить рост некоторых опухолей требует уточнения типов рака
Персонализированная терапия точечное воздействие на иммунитет сложность подбора дозировки

Мифы и правда

  • Миф: иммунная память формируется сама по себе.
    Правда: без участия ключевых белков, таких как POSH, клетки не доживают до стадии памяти.

  • Миф: POSH активен только при инфекциях.
    Правда: он участвует и в контроле роста раковых клеток.

  • Миф: удаление POSH полезно для борьбы с опухолями.
    Правда: без него иммунитет ослабевает и теряет способность восстанавливаться.

Исторический контекст

Изучение Т-клеток началось ещё в середине XX века, когда иммунологи впервые выделили их как отдельную группу лимфоцитов. Однако только в XXI веке удалось понять, что долговременная защита организма не зависит лишь от антител, но и от способности клеток памяти выживать десятилетиями.

Работа учёных из Университета Миссури стала важным шагом к расшифровке молекулярных механизмов, которые управляют этой памятью. POSH оказался не просто вспомогательным белком, а своеобразным "дирижёром" клеточного оркестра, задающим ритм всей иммунной реакции.

FAQ

Что делает POSH?
Он активирует сигнальные пути, помогающие Т-клеткам выживать, делиться и формировать память.

Почему это важно для онкологии?
Белок влияет на способность Т-клеток противостоять опухолям и может стать мишенью для новых противораковых препаратов.

Можно ли использовать POSH в медицине?
Потенциально — да. Учёные рассматривают его как основу для создания иммунотерапии.

Поможет ли это при аутоиммунных болезнях?
Если удастся частично подавлять POSH, можно будет снижать избыточную активность иммунитета.

Как это открытие применимо к вакцинам?
Регуляция POSH может усилить образование клеток памяти, делая вакцинацию более эффективной.

Три интересных факта

  • Факт 1. POSH — аббревиатура от Plenty of SH3s, что указывает на структуру белка с множеством SH3-доменов, отвечающих за передачу сигналов.

  • Факт 2. У человека аналогичные белки участвуют не только в иммунных реакциях, но и в регуляции работы нервной системы.

  • Факт 3. В экспериментах с мышами восстановление POSH в зрелых клетках возвращало им способность формировать иммунную память.

