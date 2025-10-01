Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Слияние белых карликов
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:50

Когда карлик становится хищником: редкое наблюдение ледяного объекта за пределами Солнечной системы

Телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" выявили аккрецию ледяного объекта на белом карлике

Астрономы наблюдают за белыми карликами не только ради понимания судьбы звёзд, но и как за своеобразными "детекторами" чужих планетных систем. Недавнее открытие стало сенсацией: белый карлик WD 1647+375 "переваривает" ледяной объект, похожий на зародыш планеты. Это редкий шанс увидеть химический "отпечаток" богатых водой тел за пределами Солнечной системы.

Сравнение: Солнечная система и WD 1647+375

Характеристика Солнечная система (Пояс Койпера) WD 1647+375
Объекты Плутон, Эрида, кометы Ледяной планетезималь
Состав Лёд + силикат (≈1:1) Лёд + силикат (5:2)
Азот в составе До 2-3 % Около 5 %
Масса 10¹²-10¹⁹ кг ≈10¹⁵ тонн
Роль Доставка воды на Землю Потенциальные доноры для экзопланет

Советы шаг за шагом: как ищут ледяные миры

  1. Используют космические телескопы ("Хаббл", "Джеймс Уэбб").

  2. Проводят УФ-спектроскопию для выявления азота, углерода, кислорода.

  3. Сравнивают атмосферу звезды до и после аккреции.

  4. Фиксируют аномалии — рост летучих элементов.

  5. Сверяют данные с моделями, оценивают массу и природу объекта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: анализировать только видимый спектр.
    Последствие: летучие вещества останутся незамеченными.
    Альтернатива: использовать ультрафиолетовую спектроскопию.

  • Ошибка: ограничиваться краткосрочными наблюдениями.
    Последствие: нельзя оценить длительность аккреции.
    Альтернатива: вести мониторинг десятилетиями.

  • Ошибка: сравнивать с каменистыми телами.
    Последствие: неверная трактовка состава.
    Альтернатива: учитывать аналоги комет и объектов пояса Койпера.

А что если…

А что если такие ледяные планетезимали встречаются повсюду? Тогда в Галактике гораздо больше водоносных миров, чем считалось раньше, а шансы на существование внеземной жизни резко возрастают.

Плюсы и минусы метода

Подход Плюсы Минусы
УФ-спектроскопия Позволяет "увидеть" летучие элементы Дорого и ограничено по ресурсам
Белые карлики как "лаборатории" Хорошо фиксируют аккрецированные тела Подходят не все объекты
Длительные наблюдения Видна динамика процесса Требуют десятилетий

FAQ

Почему это тело называют зародышем планеты?
Его размеры и состав соответствуют строительным блокам планет.

Можно ли увидеть такие объекты напрямую?
Нет, они слишком тусклые, их находят по химическим следам в атмосфере звезды.

Что даёт это открытие?
Подтверждение: ледяные строительные блоки жизни есть и за пределами Солнечной системы.

Мифы и правда

  • Миф: за пределами Солнечной системы невозможно найти ледяные объекты.
    Правда: спектроскопия белых карликов фиксирует их химические следы.

  • Миф: белые карлики — "мёртвые" звёзды.
    Правда: они активно поглощают планетезимали, оставляя их подпись.

  • Миф: только кометы доставляют воду.
    Правда: ледяные зародыши планет выполняют ту же роль.

Исторический контекст

  1. XX век — гипотеза о доставке воды кометами подтвердилась при изучении кометы Галлея.

  2. 2014 год — миссия "Розетта" впервые села на комету Чурюмова-Герасименко и выявила летучие вещества.

  3. 2022 год — проект DART показал, что человечество может воздействовать на малые тела в космосе.

Три интересных факта

  1. В атмосфере WD 1647+375 зафиксировано рекордное содержание азота среди всех белых карликов.

  2. Процесс аккреции длится минимум 13 лет и идёт со скоростью 200 тонн в секунду.

  3. Масса объекта оценивается в 10¹⁵ тонн — сравнима с крупнейшими кометами Солнечной системы.

