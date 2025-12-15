Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
робот анализирует экран с фейковыми новостями
робот анализирует экран с фейковыми новостями
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:44

Когда интернет становится опасным врачом: какие нелепые и опасные медицинские мифы увлекают россиян

Врачи борются с мифами, полученными пациентами через чат-боты и соцсети — Доктор Питер

В последние годы россияне всё чаще обращаются за медицинской информацией не к врачам, а к чат-ботам и социальным сетям, что порой приводит к дезинформации и необоснованным медицинским решениям. Такой вывод делают аналитики, отмечая, что интернет стал настоящим "Диким Западом" в сфере медицинских знаний. Об этом сообщает портал Доктор Питер.

Риски дезинформации и странные заблуждения

Современные пациенты часто получают медицинские советы от чат-ботов на основе искусственного интеллекта (40%) или из публикаций в социальных сетях (29%), что приводит к появлению совершенно нелепых и опасных рекомендаций. Врачам теперь приходится тратить драгоценное время на борьбу с мифами и ошибочными представлениями, которые пациенты усваивают из интернета.

"Пациенты, читая медицинские советы в интернете, всё чаще следуют инструкциям, которые не только странные, но и опасные", — отмечают эксперты по защите прав потребителей.

Примеры заблуждений варьируются от забавных до опасных. Так, 80-летняя пациентка лечила гипертонию различными видами меда, проверяя результаты с помощью лакмусовой бумаги, а врачам пришлось убеждать её начать приём необходимых медикаментов только после инфаркта. Другие примеры включают рекомендации гинекологов и стоматологов, когда пациенты следовали методам, порой полностью лишённым логики и научных оснований.

Ожидаемые реакции и сарказм врачей

Врачи признаются, что иногда они не могут сдержать сарказма, выслушивая запросы пациентов, на основе которых видно, что человек попал в ловушку интернета. Например, стоматолог рассказал, как пациент хотел кипятить зубной протез, считая, что он излучает "возмущающиеся поля", и даже обсуждал идею "закапывания" его во время полнолуний, чтобы улучшить свойства.

"Разве не следует закапывать протез на 3 дня во время полнолуния, причем передние зубы должны быть направлены на север?" — этот вопрос пациент задал стоматологу, прочитав в интернете. Понимание ошибочности совета пришло мгновенно, когда стоматолог с сарказмом ему ответил.

Подобные случаи становятся всё более частыми, и порой сарказм помогает пациентам осознать абсурдность их запросов.

Рекомендации для врачей и пациентов

Эксперты предлагают врачам использовать четыре ключевых вопроса, чтобы избежать ненужных споров и разобраться с "интернет-диагнозами" пациентов:

  1. Какое образование имеет человек, давший вам эту рекомендацию?

  2. Содержит ли этот совет ссылки на крупные независимые исследования или упоминаются только личные истории?

  3. Не привязана ли рекомендация к конкретным продуктам или платным услугам?

  4. Упоминались ли риски, побочные эффекты или недостатки, или только преимущества?

Юрист Центра защиты прав потребителей Сюзанна Пунсманн напоминает, что людям следует проявлять осторожность при принятии медицинских советов из интернета: "Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это неправда".

