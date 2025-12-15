Когда интернет становится опасным врачом: какие нелепые и опасные медицинские мифы увлекают россиян
В последние годы россияне всё чаще обращаются за медицинской информацией не к врачам, а к чат-ботам и социальным сетям, что порой приводит к дезинформации и необоснованным медицинским решениям. Такой вывод делают аналитики, отмечая, что интернет стал настоящим "Диким Западом" в сфере медицинских знаний. Об этом сообщает портал Доктор Питер.
Риски дезинформации и странные заблуждения
Современные пациенты часто получают медицинские советы от чат-ботов на основе искусственного интеллекта (40%) или из публикаций в социальных сетях (29%), что приводит к появлению совершенно нелепых и опасных рекомендаций. Врачам теперь приходится тратить драгоценное время на борьбу с мифами и ошибочными представлениями, которые пациенты усваивают из интернета.
"Пациенты, читая медицинские советы в интернете, всё чаще следуют инструкциям, которые не только странные, но и опасные", — отмечают эксперты по защите прав потребителей.
Примеры заблуждений варьируются от забавных до опасных. Так, 80-летняя пациентка лечила гипертонию различными видами меда, проверяя результаты с помощью лакмусовой бумаги, а врачам пришлось убеждать её начать приём необходимых медикаментов только после инфаркта. Другие примеры включают рекомендации гинекологов и стоматологов, когда пациенты следовали методам, порой полностью лишённым логики и научных оснований.
Ожидаемые реакции и сарказм врачей
Врачи признаются, что иногда они не могут сдержать сарказма, выслушивая запросы пациентов, на основе которых видно, что человек попал в ловушку интернета. Например, стоматолог рассказал, как пациент хотел кипятить зубной протез, считая, что он излучает "возмущающиеся поля", и даже обсуждал идею "закапывания" его во время полнолуний, чтобы улучшить свойства.
"Разве не следует закапывать протез на 3 дня во время полнолуния, причем передние зубы должны быть направлены на север?" — этот вопрос пациент задал стоматологу, прочитав в интернете. Понимание ошибочности совета пришло мгновенно, когда стоматолог с сарказмом ему ответил.
Подобные случаи становятся всё более частыми, и порой сарказм помогает пациентам осознать абсурдность их запросов.
Рекомендации для врачей и пациентов
Эксперты предлагают врачам использовать четыре ключевых вопроса, чтобы избежать ненужных споров и разобраться с "интернет-диагнозами" пациентов:
-
Какое образование имеет человек, давший вам эту рекомендацию?
-
Содержит ли этот совет ссылки на крупные независимые исследования или упоминаются только личные истории?
-
Не привязана ли рекомендация к конкретным продуктам или платным услугам?
-
Упоминались ли риски, побочные эффекты или недостатки, или только преимущества?
Юрист Центра защиты прав потребителей Сюзанна Пунсманн напоминает, что людям следует проявлять осторожность при принятии медицинских советов из интернета: "Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это неправда".
