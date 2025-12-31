Когда грипп не ждёт праздников: как вакцины защищают от распространения ОРВИ в Челябинской области

В Челябинской области зафиксирован сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а также первые случаи заболевания гриппом А H1N1, более известным как "свиной грипп". Об этом сообщает издание Урал Пресс.

Сезонный рост заболеваемости

По данным лабораторных исследований, на Южном Урале в текущий момент активно циркулируют несколько типов вирусов. Лидирующие позиции среди них занимают вирусы гриппа A H3N2 (так называемый "гонконгский грипп"), а также парагрипп, аденовирусы и риновирусы. Однако также наблюдаются единичные случаи заражения "свиным гриппом" (A H1N1) и гриппом B.

На 52-й неделе 2025 года в области зарегистрировано 141,7 случая ОРВИ на 10 тысяч жителей, что на 14,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Это свидетельствует о некотором снижении заболеваемости, хотя сезонный подъём остаётся актуальным.

Меры профилактики и вакцинация

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает о важности соблюдения мер профилактики. Среди рекомендаций — использование медицинских масок в местах массового скопления людей, соблюдение правил личной гигиены, таких как регулярное мытьё рук, и избегание контакта с людьми, у которых проявляются симптомы респираторных заболеваний. В случае появления первых признаков болезни следует немедленно вызвать врача.

Специалисты также напоминают, что кампания по вакцинации от гриппа почти завершена. Для формирования полноценного иммунитета организму требуется от двух до четырёх недель, поэтому вакцинация остаётся актуальной для тех, кто ещё не контактировал с заболевшими ОРВИ. Особенно это важно в преддверии массовых новогодних мероприятий.

Вакцинация и актуальные штаммы

Для сезона 2025-2026 годов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в состав гриппозных вакцин два подтипа вируса гриппа А (свиной и гонконгский) и один компонент гриппа В (викторианский). В квадривалентные вакцины были добавлены четыре штамма: два компонента по гриппу A и два компонента по гриппу B.

В регионы России поступили вакцины "Совигрипп" и "Флю-М" (трёхвалентные), а также "Ультрикс Квадри" (четырёхвалентный). Эти препараты содержат обновлённые штаммы с актуальными антигенами для текущего осенне-зимнего сезона, что делает их эффективными в борьбе с распространением гриппа.