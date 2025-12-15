Когда границы закрепляют законами: что стоит за включением тысяч актов новых регионов

Процесс правовой интеграции новых регионов продолжается на уровне базовых нормативных решений. Речь идёт не о декларациях, а о конкретных документах, которые формируют управленческую и юридическую практику на местах. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Интеграция региональных актов в федеральную систему

В федеральный регистр нормативных правовых актов уже включено более 6,5 тысячи документов, действующих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Эти акты официально признаны и учтены в единой правовой системе Российской Федерации.

Как было отмечено, параллельно с этим на уровне субъектов продолжается работа по формированию и ведению муниципальных регистров. Уполномоченные органы региональной власти систематизируют правовые акты местного уровня, обеспечивая их соответствие установленным требованиям.

"В федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов уже включено более 6 500 действующих актов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Уполномоченные органы региональной власти ведут регистр муниципальных нормативных правовых актов", — заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Роль Минюста и особый порядок регулирования

Министр юстиции подчеркнул, что работа с нормативной базой новых регионов ведётся в рамках специального правового режима. Этот порядок установлен решением президента России и учитывает особенности переходного периода и правовой адаптации территорий.

По словам Чуйченко, Министерство юстиции не ограничивается техническим включением документов в регистр. Ведомство осуществляет системный анализ и оценку правотворческой деятельности субъектов, отслеживая качество и соответствие принимаемых актов федеральному законодательству.

Контроль и доклады высшему руководству

Результаты анализа правовой работы регионов, как отметил министр, регулярно докладываются высшему руководству страны. Такой механизм позволяет оперативно корректировать правоприменительную практику и устранять возможные правовые коллизии.

Подобный формат контроля, по сути, становится одним из ключевых инструментов интеграции новых субъектов в единое правовое пространство. Он обеспечивает не только формальное включение документов в регистр, но и выстраивание устойчивой системы управления на основе действующего законодательства РФ.