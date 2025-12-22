Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:47

Когда граница стала коридором жизни: тигры и леопарды вернулись туда, где их почти не осталось

Численность дальневосточных леопардов в России выросла втрое — Земля леопарда

Северо-Восточная Азия сегодня стала мировым центром сохранения редких хищников — амурского тигра и дальневосточного леопарда. То, что ещё в начале XX века казалось почти невозможным, теперь даёт устойчивые результаты: численность краснокнижных кошек растёт, а трансграничные экосистемы восстанавливаются. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на материал агентства Синьхуа.

Совместная охрана по обе стороны границы

В разгар зимы инспекторы российских и китайских национальных парков ежедневно выходят на патрулирование горных лесов, расположенных вдоль границы двух стран. В Приморском крае эту работу координирует заместитель директора по охране территории национального парка "Земля леопарда" Евгений Стома. Под его руководством более 100 сотрудников круглосуточно защищают территорию от браконьерства, пожаров и иных угроз.

На китайской стороне аналогичные задачи выполняют инспекторы Национального парка маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов. Каждая патрульная смена длится не менее четырёх часов, за которые сотрудники проходят минимум восемь километров, обслуживая в том числе инфракрасные камеры наблюдения. Этот лесной массив является ключевым ареалом обитания редких хищников.

От угрозы исчезновения к восстановлению

В начале XX века популяция маньчжурских тигров сократилась до критических значений — по оценкам, в мире оставалось около 500 особей. На грани исчезновения находился и дальневосточный леопард. Для их спасения Россия и Китай начали долгосрочную и системную природоохранную работу.

В 2012 году был создан национальный парк "Земля леопарда", ключевой задачей которого стало сохранение последней в мире популяции дальневосточного леопарда и обеспечение безопасной среды для тигров.

"До создания национального парка "Земля леопарда” мы рассматривали вариант отлова всех тигров и леопардов и содержания их в зоопарках для обеспечения их выживания. Но в итоге мы решили позволить им жить и процветать в дикой природе", — отметил директор национального парка "Земля леопарда” Виктор Бардюк.

Цена защиты дикой природы

Работа инспекторов нередко сопряжена с серьёзным риском. Евгений Стома не раз сталкивался с вооружёнными браконьерами, пожарами и опасными инцидентами на воде и на суше. По его словам, охрана территории требует постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям и высокой личной ответственности.

Тем временем Китай последовательно развивал сеть заповедников и программу защиты естественных лесов. В 2017 году в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян был создан Национальный парк маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов площадью около 14 тыс. кв. км, который в 2021 году получил официальный статус.

Технологии и обмен данными

Китайский национальный парк активно внедряет современные технологии. Здесь действует интеллектуальная система мониторинга "небо-земля", использующая спутниковое зондирование и искусственный интеллект. Она позволяет в реальном времени отслеживать перемещения тигров и леопардов с точностью идентификации отдельных особей свыше 95%.

Система стала первой в мире платформой мониторинга биоразнообразия в реальном времени на столь обширной территории. В рамках соглашений об обмене данными российские и китайские специалисты получают актуальную информацию о состоянии популяций и среды обитания в приграничной зоне.

Результаты сотрудничества

Совместные усилия дали наглядный эффект. С 2017 года система мониторинга зафиксировала более 30 тысяч случаев прохода пятнистых оленей по трансграничным экологическим коридорам, которыми также регулярно пользуются свыше 20 маньчжурских тигров.

По данным китайской стороны, численность тигров в КНР выросла с 27 особей в 2015 году до примерно 70 к 2025 году, а леопардов — с 42 до около 80. Ареал их обитания охватывает уже 80% территории национального парка, а выживаемость потомства увеличилась с 30% почти до 50%.

В России рост также устойчивый: с момента создания "Земли леопарда" численность дальневосточных леопардов увеличилась с 35 до более чем 120 особей, тигров — до более чем 50.

Экология как общее дело

В 2019 году два национальных парка официально оформили стратегическое партнёрство, а в марте 2024 года была создана Китайско-российская совместная лаборатория по исследованиям и восстановлению популяций тигров.

"Мы трудимся ради одной цели — обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы", — подчеркнул директор Национального парка маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов Дуань Чжаоган.

В ноябре 2025 года стороны договорились о создании единой системы мониторинга и совместном производстве экологических медиапроектов.

