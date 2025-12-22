Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by vector_corp is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:16

Когда горит прошлое: пожар в объекте культурного наследия поставил вопросы без ответов

Прокуратура начала проверку после пожара на памятнике архитектуры – DEITA.RU

Пожар в историческом центре Владивостока привлёк внимание не только экстренных служб, но и надзорных органов. Возгорание затронуло объект культурного наследия, что потребовало отдельной правовой оценки причин и последствий происшествия. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Проверка прокуратуры и участие МЧС

Прокуратура присоединилась к дознавателям МЧС в расследовании пожара, произошедшего 21 декабря на улице Пограничной во Владивостоке. Надзорное ведомство подключилось к проверке с учётом статуса здания, пострадавшего в результате возгорания.

Речь идёт об историческом доходном доме Ван-тын-сина — памятнике архитектуры начала XX века и объекте культурного наследия регионального значения. Здание расположено в районе стадиона "Динамо" и используется под коммерческие помещения, в том числе магазины и предприятия общественного питания, а также муниципальный учётно-регистрационный центр.

Ход пожара и эвакуация людей

Сообщение о возгорании поступило утром 21 декабря. Пожарные подразделения прибыли на место в течение пяти минут. Очаг возгорания находился на фасаде здания со стороны внутреннего дворика, где воспламенились электрические кабели.

Из задымлённых помещений с помощью спасательных устройств вывели десять человек. В процессе тушения пожарным удалось спасти ещё четырёх человек. По официальным данным, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Масштаб возгорания и работа экстренных служб

Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности. Огонь распространился на конструкции крыши здания, что осложнило ликвидацию возгорания. Локализовать пожар удалось только к 15:18 на площади около 600 квадратных метров. Полностью ликвидировать открытое горение удалось в 16:41.

В тушении были задействованы 13 единиц техники, включая две автолестницы, а также 46 сотрудников личного состава МЧС. Для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту происшествия привлекались сотрудники Госавтоинспекции.

Надзор и дальнейшее расследование

На месте пожара работу экстренных служб координировал заместитель прокурора Фрунзенского района Владивостока Андрей Думчиков. Прокуратура контролирует ход проверки, в том числе соблюдение требований пожарной безопасности и сохранности объекта культурного наследия.

В настоящее время обстоятельства возгорания устанавливаются. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

