Когда флаг решал судьбу Арктики: символ суверенитета СССР обрёл вечное хранение

Историческая реликвия, связанная с утверждением суверенитета страны в Арктике, заняла своё место в музейных фондах. Флаг СССР, установленный на острове Врангеля более века назад, официально передан на вечное хранение в музей Тихоокеанского флота. Об этом сообщает ТАСС с церемонии передачи.

Реликвия в фондах музея

Флаг, установленный на острове Врангеля в 1924 году, стал частью экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота. Его передача оформлена как бессрочное хранение, что подчёркивает особый статус предмета и его значение для истории флота и страны в целом.

Как отметил представитель музея, поступившая реликвия относится к числу уникальных. Она напрямую связана с событиями, закрепившими присутствие Советского Союза в Арктике и сыгравшими важную роль в формировании государственной границы.

"Сегодня Музей Тихоокеанского флота пополнится одной из уникальных реликвий [флаг СССР], которая поступит на вечное хранение в фонды нашего музея", — сказал заведующий военно-историческим музеем Тихоокеанского флота Евгений Журавлев.

Экспедиция к столетию исторического события

Передача флага стала итогом экспедиции, завершившейся 27 октября 2025 года. Гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Антарктида" совместно с Русским географическим обществом выполнило рейс на остров Врангеля с исторической миссией.

В ходе экспедиции были проведены комплексные исследования прибрежной акватории и территории одноимённого заповедника. Ключевыми событиями стали памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию установки советского флага, включая его реставрацию, замену исторического полотнища и закладку капсулы с посланием будущим поколениям.

Символ суверенитета и преемственность эпох

Флаг, установленный в 1924 году, имел не только символическое, но и юридическое значение. Он закреплял принадлежность острова Врангеля Советскому Союзу в условиях, когда на территории находились иностранные поселенцы, не имевшие законных оснований для пребывания.

"Этот флаг символизировал то, что на острове Врангеля мы навсегда, и этот суровый край был закреплен официально, юридически за Советским Союзом. <…> Сейчас на острове Врангеля [установлен] другой флаг, но не менее значимый — это флаг Российской Федерации", — отметил заместитель командующего Тихоокеанского флота по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов.

Исторический контекст 1924 года

В 1924 году Советский Союз направил к острову Врангеля канонерскую лодку "Красный Октябрь" для утверждения суверенитета над арктической территорией. Корабль вышел из Владивостока 20 июля и достиг острова 19 августа, а уже на следующий день экспедиция под руководством гидрографа Бориса Давыдова торжественно подняла советский флаг.

Он представлял собой металлический лист, окрашенный в красный цвет с выбитыми буквами "СССР". В ходе той экспедиции были демонтированы незаконно установленные флаги браконьеров, снят геодезический знак США, составлен акт о нанесённом ущербе, а канадские колонисты, заявлявшие права Британской империи, были вывезены с острова и впоследствии депортированы.