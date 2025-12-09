Ежегодный рейтинг Politico вновь привлёк внимание европейской прессы: в список из 28 наиболее влиятельных политических фигур на континенте вошли лидеры, чьё влияние давно вышло за пределы национальных границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание.

Лидеры списка и влияние извне

Верхнюю строчку рейтинга занял Дональд Трамп, чьё возвращение в большую политику, по оценкам аналитиков, напрямую влияет на европейскую повестку. На пятом месте оказался Владимир Путин, что подтверждает устойчивое внимание Европы к позиции Москвы и её роли в международных процессах. В материале подчеркивается, что Politico традиционно ограничивалась европейскими политиками, однако влияние лидеров США и России стало слишком значимым, чтобы его игнорировать.

Редакция выделяет, что внешняя политика обеих стран заметно корректирует европейские решения, будь то оборонные стратегии, энергетические подходы или дипломатические альянсы. Такой контекст, по мнению авторов, объясняет включение неевропейских лидеров в итоговый перечень.

"Обычно рейтинг Politico 28 ограничен европейцами", — отмечается в издании.

Европейские позиции: Дания и Германия

На втором месте списка оказалась Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, чья страна будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2025 года. Политический вес Копенгагена, по оценкам обозревателей, значительно возрастает благодаря ключевым переговорам, которые Дании предстоит вести в этот период.

Третью строчку занял канцлер Германии Фридрих Мерц. Его включение связывают с курсом на перевооружение страны и пересмотр стратегического подхода Берлина к вопросам обороны. Для Евросоюза это рассматривается как один из значимых разворотов последних лет, влияющий на весь регион.

Остальные фигуранты рейтинга

Седьмое и восьмое места заняли руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Их позиции отражают роль европейских институтов в формировании общей политики безопасности и взаимодействии с партнёрами по альянсу.

В список вошли и другие заметные фигуры: премьер Венгрии Виктор Орбан, разместившийся на двенадцатой строчке благодаря последовательному сопротивлению антироссийским инициативам ЕС, украинский лидерВладимир Зеленский (14-е место) и глава европейской дипломатии Кая Каллас (16-е место). Их присутствие в рейтинге подчеркивает сложность и многослойность политической ситуации в Европе, где личные позиции лидеров нередко определяют стратегию целых регионов.