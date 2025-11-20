Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:28

Когда энергодефицит — не миф: точечные сбои превращают целые территории в зоны риска

Промышленные компании планируют строить собственную генерацию — Чекунков

Модернизация энергетики на Дальнем Востоке выходит на новый уровень: регион готовится к масштабному обновлению инфраструктуры и активному переходу на низкоуглеродные технологии. Об этом сообщает "Парламентская газета", передавая детали программы до 2050 года, которую в Госдуме представил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Оптимизация действующих мощностей

В основе программы — повышение эффективности уже существующих систем. Дальний Восток отличается протяжённостью и неоднородностью экономических зон, что формирует локальные очаги энергодефицита. Эти точки требуют точного анализа и индивидуальных решений, поскольку распределение нагрузки сильно различается даже в пределах соседних территорий.

Алексей Чекунков подчёркивает, что ключевым остаётся управление спросом и корректное планирование. Грамотное взаимодействие между генерацией и потребителями, включая равномерное распределение пиков нагрузки, позволяет сократить риски перегрузок. Он отмечает необходимость своевременных ремонтов и внимательного контроля эксплуатации объектов, что обеспечивает стабильность работы всей системы.

"Первое направление — повышение эффективности использования текущих мощностей. Дальний Восток — неоднородная территория. Поэтому, когда мы говорим об энергодефиците, надо понимать, что это касается конкретных географических точек", — приводит его слова "Парламентская газета".

Собственная генерация для крупных потребителей

Следующий этап — создание условий, при которых крупные промышленные компании смогут строить собственные объекты генерации. По словам министра, инвестиции в такие проекты достигают сотен миллиардов рублей, и именно этот сегмент способен радикально улучшить энергетический баланс региона. Промышленные гиганты обладают не только потребностью, но и ресурсами для формирования новых мощностей.

В числе потенциальных инвесторов — "Русская медная компания", "Эльга" и "АЛРОСА". При благоприятных условиях они смогут обеспечить свои предприятия электроэнергией, а излишки направлять в региональные сети. Чекунков указывает, что министерство совместно с Минэнерго и "Системным оператором" намерено стимулировать создание подобных проектов, формируя долгосрочную основу для стабильного развития.

Переход к низкоуглеродной энергетике

Программа предусматривает одновременный рост атомной генерации и развитие возобновляемых источников энергии. Такая модель позволяет увеличивать мощность без роста углеродного следа, а природные особенности региона становятся значимым преимуществом. Высокая солнечная инсоляция и выраженная ветровая активность открывают широкие перспективы для строительства солнечных и ветровых электростанций, а также расширения гидропотенциала.

Чекунков подчёркивает, что комплексная модернизация будет включать развёртывание новых технологий, способных обеспечить устойчивое энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Расширение программ низкоуглеродного развития станет одним из центральных направлений стратегии, ориентированной на экологичность и промышленный рост.

Законодательные предложения и тарифная политика

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила включить отдельный раздел о развитии ТЭК в стратегию Дальнего Востока до 2036 года, синхронизировав её с общегосударственной энергостратегией. Такой подход позволяет выстроить единый план, учитывающий интересы всех участников энергетического сектора. Она также указала на необходимость корректировки требований к сетевым организациям в изолированных районах, включая Камчатку, где несколько компаний могут потерять статус из-за действующих норм.

"У нас с профильным комитетом и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики консолидированная позиция, и в этом сила Дальнего Востока. Парламентский контроль, который мы будем реализовывать и на межфракционном уровне, означает, что решения в пользу жителей Дальнего Востока и Арктики должны быть воплощены профильными министерствами в реальные решения", — заключила парламентарий.

Парламентарий отдельно подчеркнула важность реформирования тарифной политики. Пересмотр механизмов ценообразования, по её мнению, должен обеспечить возможности для долгосрочного планирования. Это важный фактор для инвесторов, а также для регионального развития и закрепления молодых специалистов.

