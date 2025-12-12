Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рукопожатие ии с человеком
© freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:00

Когда экономика встречает оборону: ИИ становится главным инструментом влияния США на мировой арене

Трамп заявил о глобальной гонке США и Китая за лидерство в сфере ИИ — ТАСС

Высказывания американских официальных лиц и представителей отрасли вновь обозначили место искусственного интеллекта в стратегических планах США. Об этом сообщает ТАСС, приводя заявления о влиянии новых технологий на перспективы национальной обороны и конкуренцию с Китаем.

Роль ИИ в оборонной политике США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что развитие искусственного интеллекта становится ключевым фактором, определяющим эффективность систем национальной безопасности. Он подчеркнул, что американская система ПРО "Золотой купол" может потерять значимость, если Китай получит технологическое преимущество и сможет обойти её за счёт ИИ.

"Это [ИИ] крупнейшая технологическая инновация в истории нашей страны. Это станет главным источником экономического роста [и затронет] все, что мы делаем в оборонной сфере. Нет смысла в "Золотом куполе”, если ИИ Китая сможет обойти его", — заявил Скотт Бессент.

Заявление прозвучало после того, как президент США подписал указ о централизованном регулировании сферы искусственного интеллекта, что закономерно привлекло внимание к вопросу конкуренции двух мировых технологических центров.

Позиция американского руководства и инвесторов

Президент США Дональд Трамп, комментируя документ, отметил усиливающуюся глобальную гонку за лидерство в сфере ИИ. Он подчеркнул, что в этой области возможен только один доминирующий игрок, и им будет либо Америка, либо Китай.

"Я считаю, что в этой области может быть только один победитель, и им, вероятно, будут либо США, либо Китай", — сказал Дональд Трамп.

На церемонии присутствовал также инвестор Дэвид Сакс, курирующий политику в сфере ИИ. Он указал на важность единых федеральных норм для регулирования технологий, отметив отсутствие согласованного подхода.

"В стране появится единый федеральный стандарт… 50 штатов движутся в 50 разных направлениях, в этом нет никакого смысла", — убежден Дэвид Сакс.

Центральное регулирование и его значение

Новый указ должен устранить разрозненность нормативной базы. Сейчас разные штаты принимают собственные законы в области искусственного интеллекта, что затрудняет внедрение единой технологической политики. Федеральный подход, как отмечают эксперты, позволит США более эффективно конкурировать в условиях глобального технологического соперничества.

Публичные оценки американских чиновников и представителей бизнеса демонстрируют, что ИИ рассматривается не только как экономический драйвер, но и как фактор, формирующий стратегическую безопасность США и определяющий силу международных позиций страны.

