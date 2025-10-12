Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:25

Когда духи поймут тебя: учёные расшифровали, почему один и тот же запах вызывает разные эмоции

Обонятельные рецепторы впервые экспрессировали в лабораторных клетках для изучения запахов — Андреас Натш

Наука о запахе стоит на пороге революции. Исследователи компании Givaudan, крупнейшего мирового производителя ароматизаторов, впервые заставили лабораторные клетки экспрессировать гены обонятельных рецепторов - тех самых белков, которые реагируют на ароматические молекулы. Это достижение открывает путь к "картографированию" запахов и может изменить не только парфюмерную индустрию, но и наше понимание обоняния.

Сравнение старых и новых методов изучения запахов

Подход Описание Ограничения Преимущества нового метода
Работа с животными (грызунами) наблюдение за реакцией на запахи в живом организме дорого, неэтично, не всегда применимо к людям живая модель
Клеточные культуры без экспрессии ОР попытки перенести гены в лабораторные клетки рецепторы не сворачивались и не функционировали ограниченные данные
Метод Givaudan (экспрессия ОР в HEK-клетках) модифицированный C-концевой домен обеспечивает активность рецепторов пока трудоёмкий процесс позволяет наблюдать реакцию каждого рецептора на молекулы запахов

Советы шаг за шагом: как "создают запах" в лаборатории

  1. Выбор гена рецептора. Учёные определяют конкретный обонятельный рецептор (ОР), например, чувствительный к древесным или цитрусовым нотам.

  2. Перенос в клетку. Гены ОР внедряются в клетки человеческой эмбриональной почки (HEK).

  3. Модификация белка. Исследователи меняют C-концевой участок, чтобы рецептор правильно свернулся и оказался на поверхности клетки.

  4. Экспрессия рецепторов. После успешной активации клетка начинает реагировать на ароматические молекулы.

  5. Тестирование. Учёные добавляют разные запахи и наблюдают, какие рецепторы "включаются".

  6. Анализ данных. Результаты фиксируются с помощью флуоресцентных и электрических сигналов, позволяя создать карту чувствительности каждого рецептора.

"Теперь мы можем впервые наблюдать, какие молекулы активируют конкретные рецепторы, и измерять силу их реакции", — рассказал биохимик Андреас Натш, руководитель проекта в Givaudan.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: считать, что каждый запах определяется только комбинацией рецепторов.
    Последствие: упрощённое понимание механизма обоняния.
    Альтернатива: признать гибридную модель, где одни ароматы активируют один доминирующий рецептор, а другие — сложные наборы.

  • Ошибка: недооценивать роль белковой структуры.
    Последствие: неудачные попытки экспрессии в лаборатории.
    Альтернатива: изменять домены белков, как предложили исследователи Givaudan.

  • Ошибка: игнорировать взаимодействие запахов с эмоциональной памятью.
    Последствие: ограничение научного понимания обоняния.
    Альтернатива: учитывать нейронные связи между обонятельной и лимбической системами.

А что если…

А что если каждый человек ощущает запахи по-своему? Это действительно так: у нас различаются наборы активных рецепторов. Новая технология поможет понять, почему один и тот же аромат кому-то кажется приятным, а кому-то — резким.

А если удастся "оцифровать" запахи? Тогда можно будет хранить и воспроизводить ароматы так же, как сегодня — звуки или изображения.

А если обоняние можно восстановить? Исследования Givaudan открывают перспективы для терапии потери запаха после вирусных заболеваний, включая COVID-19.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Возможность точного определения "рецепторного кода" запаха Сложность переноса лабораторных данных в живой организм
Развитие парфюмерии и пищевой индустрии Высокая стоимость исследований
Новый подход к диагностике нарушений обоняния Ограниченная доступность технологий
Потенциал для нейроинженерии запахов Не все рецепторы удаётся активировать одинаково эффективно

FAQ

Что такое обонятельные рецепторы?
Это белки, встроенные в мембрану нейронов носа, которые распознают ароматические молекулы. У человека их около 400.

Почему их сложно изучать?
ОР плохо работают вне организма — они неправильно сворачиваются и не выходят на поверхность клеток.

Что изменили учёные из Givaudan?
Они модифицировали структуру рецепторов, чтобы те успешно экспрессировались в лабораторных клетках и реагировали на запахи.

Означает ли это, что теория комбинаторного кодирования устарела?
Нет, она дополняется: часть запахов кодируется комбинациями, а часть — отдельными, особенно чувствительными рецепторами.

Каковы практические применения?
Создание новых ароматов и ароматизаторов, диагностика нарушений обоняния, изучение связи запахов с эмоциями и памятью.

Мифы и правда

  • Миф: каждый запах имеет строго один рецептор.
    Правда: большинство запахов активируют несколько рецепторов, создавая уникальный "код".

  • Миф: лабораторные клетки не способны воспринимать запахи.
    Правда: теперь это возможно — благодаря модификации белковых доменов.

  • Миф: запахи нельзя измерить.
    Правда: новые методы позволяют регистрировать реакции рецепторов количественно, как электрические сигналы.

Исторический контекст

Интерес к природе запахов возник ещё в античности. Аристотель называл обоняние "второстепенным чувством", уступающим зрению и слуху. Авиценна связывал запахи с "жизненными духами" и использовал их для лечения.

В XIX веке французский физиолог Жан-Батист Бюшон впервые предположил, что запахи воспринимаются нервными окончаниями.

В XX веке Линда Бак и Ричард Аксель доказали генетическую природу обоняния, за что получили Нобелевскую премию.

Исследование Givaudan стало логическим продолжением этой линии — теперь запахи можно не только ощущать, но и наблюдать под микроскопом.

Три интересных факта

  1. У собак около 1000 обонятельных рецепторов — в 2,5 раза больше, чем у человека.

  2. Один рецептор может быть ответственен за целый класс запахов, например "древесный" или "цитрусовый".

  3. В будущем можно будет создавать "нейронные карты" ароматов — цифровые модели, которые воспроизводят запахи с молекулярной точностью.

