Когда дроны становятся опасностью: атака на Туапсе повредила жилые районы и завод

В результате атаки беспилотников на Туапсе пострадали два человека. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края через свой Telegram-канал.

Подробности происшествия

В ходе атаки были повреждены пять домов, один из причалов в порту, а также оборудование на нефтеперерабатывающем заводе. Эти повреждения стали результатом удара беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали объекты в Туапсе.

"Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь", — отмечается в сообщении оперативного штаба.

По информации местных властей, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, и их жизни ничего не угрожает.

Меры реагирования и последствия

После инцидента на месте происшествия работают экстренные службы, которые проводят необходимые восстановительные работы и оценивают ущерб. Власти региона уже приступили к расследованию причин и обстоятельств атаки, принимаются меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.