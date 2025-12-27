Когда древний дым тянется в настоящее: неандертальские гены связали с вредными привычками

Некоторые вредные привычки современных людей могут иметь гораздо более древнее происхождение, чем принято считать. Ученые допускают, что склонность к курению и алкоголю частично связана с генетическим наследием, доставшимся человеку от неандертальцев. К такому выводу пришли исследователи из Тартуского университета в Эстонии. Об этом сообщает MEDIKFORUM.RU.

След неандертальцев в геноме человека

Основой для современных исследований стали работы, проведённые ещё в 2010 году. Тогда шведский генетик Сванте Паабо, впоследствии ставший лауреатом Нобелевской премии, впервые секвенировал ДНК неандертальцев. Генетический материал был получен из костей, найденных при археологических раскопках, после чего ученый составил полную карту их генома.

Сопоставив её с геномом современных людей, исследователь подтвердил, что представители Homo sapiens несут в себе фрагменты ДНК неандертальцев. Это стало научным доказательством того, что между двумя видами существовали контакты, в том числе приводившие к появлению потомства. Часть генетического наследия древнего человека, как выяснилось позже, продолжает влиять на людей и сегодня.

Анализ вредных привычек и заболеваний

Используя уже накопленные данные, ученые из Эстонии решили изучить, как именно неандертальская ДНК могла повлиять на поведенческие особенности человека. Для этого они проанализировали информацию Британского биобанка и исследовали более 100 вариантов различных заболеваний и состояний.

Главной задачей стало выявление конкретного вклада генов неандертальцев в формирование привычек и склонностей. Исследователи сосредоточились не только на физиологических аспектах, но и на поведенческих чертах, которые могли закрепиться в процессе эволюции.

"Пагубные гены" и современные проблемы

Результаты показали, что у неандертальцев существовали генетические варианты, повышающие риск развития никотиновой зависимости у современных людей. Также была выявлена связь между неандертальской ДНК и тягой к алкоголю. Эти данные помогают глубже понять эволюционные корни зависимостей, с которыми сталкивается человечество.

Кроме того, исследование указало на возможную роль древнего генетического наследия в развитии проблем со сном. Ученые считают, что подобные открытия могут не только расширить представления о происхождении вредных привычек, но и в перспективе помочь в разработке более эффективных методов профилактики и лечения зависимостей.