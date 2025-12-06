Когда дорогие продукты становятся необязательными: как заменить киноа и булгур на доступные аналоги

Если ваши расходы на еду слишком велики, возможно, пришло время пересмотреть состав продуктовой корзины. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова из ФИЦ питания и биотехнологии делится рекомендациями, которые помогут сбалансировать рацион без ущерба для бюджета. Об этом сообщает Тут Новости.

Доступные замены для дорогих продуктов

Одним из самых дорогих продуктов в рационе многих людей является красная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Однако Наталья Денисова отмечает, что заменить ее можно более доступными видами рыбы, такими как треска, скумбрия или сельдь. Эти виды рыбы также содержат необходимые для организма жирные кислоты, но стоят значительно дешевле.

Кроме того, оливковое масло и авокадо, считающиеся полезными из-за высокого содержания олеиновой кислоты, тоже имеют доступные аналоги. Наталья Денисова подчеркивает, что олеиновая кислота не является незаменимой, так как может синтезироваться организмом, и потому для полноценного питания не обязательно отдавать предпочтение дорогим продуктам.

Экономия на крупах: разумный выбор

Киноа и булгур — популярные, но дорогие крупы, которые можно с легкостью заменить более доступными и не менее полезными аналогами. Наталья Денисова рекомендует обратить внимание на такие крупы, как гречка, пшено, перловка и ячневая крупа. Все эти продукты обладают высокой питательной ценностью, богаты клетчаткой и микроэлементами, а их стоимость гораздо ниже.

Таким образом, простые изменения в составе продуктовой корзины могут помочь сократить расходы, не жертвуя при этом качеством питания. Важно помнить, что сбалансированный рацион не обязательно должен быть дорогим.