Когда дороги закрыты, а лёд не выдерживает: дроны становятся спасением для отдалённых поселков

Якутия стала пилотным регионом страны, внедрившим регулярные грузовые перевозки беспилотниками в условиях экстремальных холодов. Новая система доставки позволит поддерживать связь между населенными пунктами в период ледостава, когда традиционные маршруты становятся недоступны.

Дроны как решение сезонной транспортной изоляции

Вице-премьер региона Анатолий Семенов подчеркнул значимость проекта для местной логистики.

"Использование дронов станет реальным решением для обеспечения бесперебойной связи между населенными пунктами в межсезонье. Это позволит существенно сократить логистические издержки, включая сокращение времени доставки грузов в 2-3 раза и уменьшение стоимости по сравнению с другими маршрутами", — отметил Анатолий Семенов.

По его словам, беспилотные аппараты в период, когда лед ещё не укрепился, становятся единственным способом быстрой и безопасной транспортировки малогабаритных грузов.

Проект "Воздушная переправа": первые результаты

Пилотный сервис, получивший название "Воздушная переправа", был запущен летом. Маршрут соединяет Якутск и Нижний Бестях, расположенный на противоположном берегу Лены. На первом этапе дроны перевезли около 600 килограммов грузов. Ежедневно операторы выполняли до десяти вылетов, каждый из которых занимал около 15 минут. Один беспилотник способен перевезти до 10 килограммов.

Полученные результаты подтвердили, что технология может эффективно работать даже в условиях сложной географии и ограниченной транспортной инфраструктуры.

Второй этап: испытание холодом и ледоставом

Сейчас начался второй этап проекта, который должен пройти проверку экстремальными температурами. В период ледостава на реке формируется неподвижный ледяной покров, и движение водного транспорта становится невозможным. Наземные маршруты в этот период также ограничены, что делает беспилотники единственным доступным способом доставки.

Температура в зоне маршрута может опускаться до -30 °C, однако разработчики уверяют, что техника адаптирована к таким условиям и способна обеспечивать регулярные рейсы без сбоев.