Владимир Путин и Стивен Уиткофф
© Kremlin.Ru by Pravda.Ru
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:01

Когда давление не остановило разговор: что произошло на переговорах в Майами

Переговорный трек между Россией и США по украинскому вопросу, несмотря на внешнее давление, продолжает развиваться. По итогам закрытых консультаций в США прозвучали заявления, указывающие на сохранение диалога и готовность сторон к обсуждению путей урегулирования. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Заявление спецпредставителя США

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Москва, по его оценке, сохраняет нацеленность на мирное урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал 21 декабря в социальной сети X после серии консультаций, прошедших 20 и 21 декабря в Майами, штат Флорида.

"Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине", — написал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

По его словам, сделанные выводы основаны на прямом общении с российской стороной в ходе переговоров.

Участники консультаций в Майами

С российской стороны в консультациях участвовал спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию, помимо Уиткоффа, представляли зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Переговоры проходили в закрытом формате и были сосредоточены на возможных подходах к урегулированию ситуации вокруг Украины, а также на перспективах дальнейших контактов между Москвой и Вашингтоном.

Оценка российской стороны

Кирилл Дмитриев ранее сообщил журналистам, что попытки сорвать диалог между Россией и США не увенчались успехом. По его словам, так называемые разжигатели конфликта не смогли помешать проведению консультаций в Майами.

Он также подчёркивал, что переговоры проходят в конструктивном ключе. Дмитриев указывал на важность сохранения прямых каналов общения между сторонами, несмотря на сложную международную обстановку и высокий уровень недоверия.

Контекст переговоров

Контакты в Майами стали частью неформального дипломатического трека, направленного на поиск возможных точек соприкосновения по украинскому вопросу. При этом официальные детали обсуждений не раскрываются, а стороны ограничиваются общими оценками атмосферы и направленности диалога.

В ТАСС отмечают, что подобные консультации проходят на фоне сохраняющейся напряжённости вокруг конфликта и попыток отдельных сил повлиять на формат и содержание переговорного процесса.

