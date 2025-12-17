Когда чужие деньги трогают — система трещит: ЕС рискует потерять веру инвесторов

Незаконные действия с замороженными российскими резервами могут иметь для Европы долгосрочные последствия, выходящие далеко за рамки текущих политических решений. Использование таких активов подрывает доверие к финансовой системе ЕС и делает хранение капитала в европейской юрисдикции рискованным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы РФПИ.

Оценка рисков для финансовой системы ЕС

Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что нелегальное использование Евросоюзом российских резервов способно отпугнуть инвесторов со всего мира. По его словам, подобная практика разрушает базовый принцип защиты собственности, на котором строится международная финансовая система.

"Как вы увидите, финансовая система ЕС рухнет, так как незаконные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе. Хранение активов в ЕС будет просто неразумным", — написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Он подчеркнул, что инвесторы внимательно следят за тем, как соблюдаются правовые гарантии, и делают выводы, исходя из конкретных прецедентов.

Спор вокруг активов и позиция России

Ранее Кирилл Дмитриев высказывал уверенность, что Банк России добьется успеха в судебном разбирательстве против бельгийского депозитария Euroclear. По его мнению, российская сторона сможет вернуть активы, которые были использованы незаконно.

15 декабря в пресс-службе Арбитражного суда Москвы сообщили ТАСС, что сумма исковых требований Банка России к Euroclear составляет 18,1 трлн рублей. Этот иск стал одним из крупнейших финансовых споров последних лет и напрямую связан с судьбой замороженных резервов РФ.

Контекст заморозки резервов

После начала санкционного давления ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Из этой суммы порядка €185 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия добивается согласия стран ЕС на фактическую экспроприацию этих средств.

Предполагается, что активы могут быть использованы в рамках схемы так называемого "репарационного кредита" для финансирования Украины в 2026–2027 годах. В Москве такие планы называют незаконными и расценивают как прямое нарушение международного права и прав собственности.