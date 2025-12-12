Когда центр Москвы становится ловушкой: погода и перекрытия замедляют движение по столице

Поездки в центр Москвы в ближайшее время могут занять больше времени из-за ухудшения погодных условий и локальных ограничений движения — об этом сообщает ТАСС. Власти города рекомендуют горожанам и туристам пересмотреть привычные маршруты и сделать выбор в пользу подземного транспорта.

Рекомендации для поездок по городу

Центр организации дорожного движения советует использовать метро при передвижении в центральные районы столицы. В департаменте транспорта Москвы пояснили, что такая мера позволит избежать задержек, связанных со снижением скорости потока и временными перекрытиями. Дополнительную нагрузку на дороги создают короткий рабочий день, мелкие дорожно-транспортные происшествия и продолжающиеся ремонтные работы.

"В связи с локальными ограничениями движения для поездок в центр рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в дороге. На дорожное движение могут повлиять: локальные ограничения движения, снижение скорости из-за погоды, короткий рабочий день, мелкие ДТП, ремонтные работы на дороге", — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывать возможные затруднения и закладывать дополнительное время на дорогу. Особое внимание просят уделять соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции между автомобилями.

Контроль ситуации и погодный фактор

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД работают в круглосуточном режиме, отслеживая обстановку на улично-дорожной сети. При необходимости специалисты оперативно реагируют на происшествия и корректируют организацию движения, чтобы минимизировать последствия заторов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в пятницу в Москве ожидается опасная погода. По его словам, прогнозируется ухудшение видимости, гололёд, дождь, порывистый ветер и мокрый снег. Эти условия могут дополнительно осложнить дорожную ситуацию, особенно в часы пик.

Власти города призывают автомобилистов отказаться от использования мобильных телефонов за рулём и быть особенно внимательными при манёврах. Пешеходам также советуют учитывать погодные риски и изменения в организации движения.