Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
метро Москвы
метро Москвы
© mos.ru by Фото: пресс-служба Московского метрополитена is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:22

Когда центр Москвы становится ловушкой: погода и перекрытия замедляют движение по столице

Владельцам авто советуют пересмотреть маршруты из-за ухудшения погоды — Роман Вильфанд

Поездки в центр Москвы в ближайшее время могут занять больше времени из-за ухудшения погодных условий и локальных ограничений движения — об этом сообщает ТАСС. Власти города рекомендуют горожанам и туристам пересмотреть привычные маршруты и сделать выбор в пользу подземного транспорта.

Рекомендации для поездок по городу

Центр организации дорожного движения советует использовать метро при передвижении в центральные районы столицы. В департаменте транспорта Москвы пояснили, что такая мера позволит избежать задержек, связанных со снижением скорости потока и временными перекрытиями. Дополнительную нагрузку на дороги создают короткий рабочий день, мелкие дорожно-транспортные происшествия и продолжающиеся ремонтные работы.

"В связи с локальными ограничениями движения для поездок в центр рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в дороге. На дорожное движение могут повлиять: локальные ограничения движения, снижение скорости из-за погоды, короткий рабочий день, мелкие ДТП, ремонтные работы на дороге", — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывать возможные затруднения и закладывать дополнительное время на дорогу. Особое внимание просят уделять соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции между автомобилями.

Контроль ситуации и погодный фактор

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД работают в круглосуточном режиме, отслеживая обстановку на улично-дорожной сети. При необходимости специалисты оперативно реагируют на происшествия и корректируют организацию движения, чтобы минимизировать последствия заторов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в пятницу в Москве ожидается опасная погода. По его словам, прогнозируется ухудшение видимости, гололёд, дождь, порывистый ветер и мокрый снег. Эти условия могут дополнительно осложнить дорожную ситуацию, особенно в часы пик.

Власти города призывают автомобилистов отказаться от использования мобильных телефонов за рулём и быть особенно внимательными при манёврах. Пешеходам также советуют учитывать погодные риски и изменения в организации движения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Родители ребёнка с травмой мозга подали иск к роддому — Наш Крым. Новости вчера в 20:22
Когда чудо стало бедой: семья из Симферополя борется за сына уже целый год

История годовалого мальчика, который с рождения живёт в больнице, стала поводом для громкого расследования и судебных разбирательств в Симферополе.

Читать полностью » Блогерша Суди Аль-Надак опубликовала список требований к мужу — Царьград вчера в 19:20
Когда любовь стала контрактом: блогерша из Дубая оценила семейное счастье

Блогерша из Дубая Суди Аль Надак представила список требований к мужу-миллионеру — от дизайнерской одежды для ребёнка до ежемесячных семейных поездок.

Читать полностью » Высокие ипотечные ставки сформировали недоступный рынок жилья — РГР вчера в 16:15
Квадратный метр дороже мечты: реальная покупательная способность россиян рухнула до минимума

РГР предупреждает: сочетание высоких ставок и дорогого жилья формирует систему недоступности ипотеки, а доля отказов и снижение спроса становятся рекордными.

Читать полностью » Президент НАДЭП Холгова призвала не дарить на Новый год пену для бритья и дезодоранты вчера в 15:58
Бритва хуже туалетной бумаги: шесть подарков, которые точно обрадуют человека с абсолютно всем

Как выбрать идеальный подарок для человека, у которого всё есть? Эксперты делятся секретами, что дарить нельзя и что точно порадует.

Читать полностью » Детская загадка из советских журналов: сможете ли вы найти шпиона? вчера в 13:53
Загадка, с которой в СССР справлялись дети 6–12 лет: Кто из этих людей — шпион? Проверьте себя

Проверьте свою внимательность с классической советской головоломкой: найдите шпиона среди крестьян, используя логическое мышление и навыки наблюдательности.

Читать полностью » Фельдшер Варвара Дубинина начала работу в селе Красный Яр — Минздрав региона вчера в 12:58
Она выбрала село и получила уважение: история фельдшера, которая вдохновляет

Молодой фельдшер из Саратовской области выбрала работу в селе и стала примером того, как государственные программы возвращают медицину в глубинку.

Читать полностью » Уволившиеся россияне получают больничный до 20 тысяч рублей — экономист Балынин вчера в 11:54
Больничный догоняет даже после увольнения — как деньги находят хозяина

Уволившиеся сохраняют право на внушительный больничный, и пример расчёта показывает, как складывается выплата в первые недели после ухода с работы.

Читать полностью » Суды оспаривают сделки с недвижимостью на основании заблуждения и мошенничества — Козлов вчера в 11:45
Заблуждения и гипноз на рынке недвижимости: как мошенники ловят наивных покупателей

Как защитить себя от мошенников при покупке недвижимости? Юрист Александр Козлов рассказал о ключевых шагах для безопасных сделок.

Читать полностью »

Новости
Наука
Разработан спектрометр для ранней диагностики рака — ИФМ РАН
Туризм
В Турции нашли фреску Доброго Пастыря III века — ЮФ
Технологии
ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг
Экономика
Ставки по кредитам не опустятся ниже 15% в 2026 — аналитик Селезнев
Экономика
Личные фонды предложили обложить налогом в 25% — Госдума
Экономика
Финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян — РИАН
Недвижимость
Ошибку в кадастровой стоимости теперь можно оспорить задним числом — Хантимиров
Экономика
Уровень бедности в России снизился до 10 млн человек — Владимир Путин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet