Когда бренд решает больше, чем продукт: почему водка Trump может стать хитовой в России

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) "Кристалл" решил предложить рынку новый продукт, назвав его в честь американского президента Дональда Трампа. Как сообщает Газета.Ru предприятие подало заявку на регистрацию бренда Trump для выпуска водки и других алкогольных напитков.

Новый бренд и ассортимент продукции

В рамках заявки на регистрацию, КЛВЗ "Кристалл" заявил, что бренд Trump будет использоваться для производства не только водки, но и других напитков, включая бренди, ликёры, вина, ром и пиво, а также безалкогольную продукцию. Этот шаг может быть воспринят как маркетинговый ход, направленный на привлечение внимания к бренду и расширение ассортимента компании.

Завод, расположенный в Обнинске Калужской области, является частью алкогольной группы "Кристалл". В настоящее время КЛВЗ владеет правами на 125 товарных знаков, что позволяет ему активно работать на рынке и расширять свою продуктовую линейку.

Тренды на рынке водки

Решение о создании нового бренда вызвано общими тенденциями на российском рынке алкогольных напитков. По данным, приведённым Газета.Ru, продажи водки в России за десять месяцев 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это падение составило 60,22 миллиона декалитров, что свидетельствует о некоторых трудностях в отрасли и возможной необходимости в новых подходах к маркетингу и брендингу.

В условиях снижения объёмов продаж алкогольные компании ищут пути для привлечения внимания потребителей, и создание продуктов с громкими или уникальными названиями может стать одним из таких решений.