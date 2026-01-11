Когда алкоголь может стать причиной смертельного расстройства: важные факты об алкогольном делирии

Алкогольный делирий — это серьёзное расстройство, которое возникает при резком прекращении употребления алкоголя после длительного запоя или значительного снижения дозы. Это состояние, известное в народе как "белая горячка", представляет собой опасное для жизни расстройство, подробно описанное директором Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяной Клименко в интервью Life.ru.

Как проявляется алкогольный делирий

Одними из первых признаков алкогольного делирия являются беспричинная тревога, немотивированный страх и чувство надвигающейся опасности, которые обычно возникают в вечернее время. Эти симптомы постепенно усиливаются, а ночное время становится критическим для развития состояния, которое выражается в помрачении сознания, нарушении ориентировки во времени и пространстве, а также в психомоторном возбуждении. Одним из самых тревожных признаков являются галлюцинации — зрительные и слуховые, часто устрашающего характера.

"Данное расстройство всегда сопровождается бессонницей, повышением температуры тела — поэтому раньше его и называли "белой горячкой", а также выраженными сердечно-сосудистыми нарушениями, часто с резким понижением артериального давления и бледностью кожи", — рассказала Клименко.

Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы, как озноб, дрожь по всему телу и даже судорожные припадки. Это объясняется нарушением работы центральной нервной системы и организма в целом, что при отсутствии надлежащей медицинской помощи может привести к тяжёлым последствиям.

Кто в группе риска

Особенно подвержены развитию алкогольного делирия люди, страдающие от тяжёлого синдрома отмены алкоголя, а также те, кто употребляет алкоголь в запойной форме. Кроме того, повышенную опасность представляют те, кто сочетает употребление спиртных напитков с приёмом лекарств. Такие комбинации могут значительно ухудшить состояние пациента, увеличивая риски.

Татьяна Клименко акцентирует внимание, что развитие алкогольного делирия — это безоговорочное показание для немедленной госпитализации пациента. Врач подчеркнула, что отказ от медицинской помощи может привести к серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода.

"Тяжёлые сердечно-сосудистые расстройства и нарушение терморегуляции с повышением температуры тела даже в современных условиях оказания медицинской помощи могут стать причиной тяжёлых последствий вплоть до смертельного исхода", — заключила психиатр.

Что нужно делать при первых признаках

Если алкогольный делирий развивается, необходима срочная медицинская помощь. Задержка с госпитализацией может быть фатальной, поэтому при появлении первых признаков расстройства следует немедленно обратиться в медицинское учреждение. Чем раньше пациент получит помощь, тем выше шансы на успешное восстановление без осложнений.