Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стаканы с алкоголем в руках
Стаканы с алкоголем в руках
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:00

Когда алкоголь может стать причиной смертельного расстройства: важные факты об алкогольном делирии

Тревога и бессонница — первые признаки алкогольного делирия — Татьяна Клименко

Алкогольный делирий — это серьёзное расстройство, которое возникает при резком прекращении употребления алкоголя после длительного запоя или значительного снижения дозы. Это состояние, известное в народе как "белая горячка", представляет собой опасное для жизни расстройство, подробно описанное директором Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяной Клименко в интервью Life.ru.

Как проявляется алкогольный делирий

Одними из первых признаков алкогольного делирия являются беспричинная тревога, немотивированный страх и чувство надвигающейся опасности, которые обычно возникают в вечернее время. Эти симптомы постепенно усиливаются, а ночное время становится критическим для развития состояния, которое выражается в помрачении сознания, нарушении ориентировки во времени и пространстве, а также в психомоторном возбуждении. Одним из самых тревожных признаков являются галлюцинации — зрительные и слуховые, часто устрашающего характера.

"Данное расстройство всегда сопровождается бессонницей, повышением температуры тела — поэтому раньше его и называли "белой горячкой", а также выраженными сердечно-сосудистыми нарушениями, часто с резким понижением артериального давления и бледностью кожи", — рассказала Клименко.

Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы, как озноб, дрожь по всему телу и даже судорожные припадки. Это объясняется нарушением работы центральной нервной системы и организма в целом, что при отсутствии надлежащей медицинской помощи может привести к тяжёлым последствиям.

Кто в группе риска

Особенно подвержены развитию алкогольного делирия люди, страдающие от тяжёлого синдрома отмены алкоголя, а также те, кто употребляет алкоголь в запойной форме. Кроме того, повышенную опасность представляют те, кто сочетает употребление спиртных напитков с приёмом лекарств. Такие комбинации могут значительно ухудшить состояние пациента, увеличивая риски.

Татьяна Клименко акцентирует внимание, что развитие алкогольного делирия — это безоговорочное показание для немедленной госпитализации пациента. Врач подчеркнула, что отказ от медицинской помощи может привести к серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода.

"Тяжёлые сердечно-сосудистые расстройства и нарушение терморегуляции с повышением температуры тела даже в современных условиях оказания медицинской помощи могут стать причиной тяжёлых последствий вплоть до смертельного исхода", — заключила психиатр.

Что нужно делать при первых признаках

Если алкогольный делирий развивается, необходима срочная медицинская помощь. Задержка с госпитализацией может быть фатальной, поэтому при появлении первых признаков расстройства следует немедленно обратиться в медицинское учреждение. Чем раньше пациент получит помощь, тем выше шансы на успешное восстановление без осложнений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физические упражнения снизили симптомы депрессии — CDSR сегодня в 3:57
Без рецептов и кабинетов: простое действие заставляет депрессию отступать шаг за шагом

Регулярные физические упражнения всё чаще рассматривают как реальный способ снизить симптомы депрессии и дополнить терапию без лекарств и сложных схем лечения.

Читать полностью » Боль на морозе запускает защитный сигнал организма от обморожений — Здоровье Mail вчера в 22:17
Руки и ноги отключаются первыми: мороз запускает защитный режим, о котором мало кто думает

Почему холод вызывает боль и усиливает ломоту зимой — дело не только в погоде. Нервные "датчики", сосуды и суставы реагируют иначе, чем летом.

Читать полностью » Регулярный гель-лак истончает ногтевую пластину — врачи вчера в 18:42
Гель-лак казался спасением — последствия догнали позже: вот что происходит

Гель-лак радует стойкостью и блеском, но может ослаблять ногти. Разбираемся, в чём риск и как восстановить ногтевую пластину без лишнего вреда.

Читать полностью » Экстренная помощь в Москве стала быстрее и эффективнее — мэр Сергей Собянин вчера в 18:06
Больницы стали похожи на центры управления: что изменилось в московском здравоохранении в 2025 году

Новые больницы, флагманские центры и современные стандарты экстренной помощи изменили столичную медицину в 2025 году.

Читать полностью » Операции на сердце в России стали значительно безопаснее — академик РАН Бокерия вчера в 17:57
То, что раньше пугало, стало рутиной: как изменилась хирургия сердца

Современная аппаратура и опыт врачей сделали операции на сердце в России значительно безопаснее, изменив подход к кардиохирургии.

Читать полностью » Нарушения работы ЖКТ вызывают вздутие и газообразование — гастроэнтерологи вчера в 10:29
Живот бурлит, кожа тускнеет, силы тают: 7 тревожных признаков, что ЖКТ работает на износ

Вздутие, усталость, тревожность и проблемы с кожей могут быть связаны между собой. Как кишечник подает сигналы о сбоях и почему их важно не игнорировать.

Читать полностью » Детокс-диеты после праздников не ускоряют очищение организма — эндокринолог Зухра Павлова вчера в 6:16
Лёгкость приходит не от очищения: детокс-программы дают эффект, который быстро исчезает

После праздников детокс-диеты снова в тренде, но врачи предупреждают: соковые схемы и голодание не очищают организм и могут навредить здоровью.

Читать полностью » Недостаточно мокрые волосы снижают эффективность мытья — трихологи вчера в 2:23
Мыла голову каждый день — волосы всё равно выглядели плохо: причина оказалась в мелочи

Мытьё головы может портить волосы, если допускать ошибки. Рассказываем, какие привычки мешают блеску и как превратить обычную процедуру в полноценный уход.

Читать полностью »

Новости
Наука
Алгоритмы усилили уверенность в ошибочных ответах — Гивон Баг психолог
Еда
Готовые тарталетки с красной рыбой можно хранить в холодильнике до 3 часов — повар
Авто и мото
Соль и реагенты вызывают коррозию кузова за два сезона — автоэксперт
Туризм
Куркума используется не только в кулинарии, но и в свадебных обрядах — Vogue
Питомцы
Соседство с человеком снизило агрессивность бурых медведей — MBE
Наука
Ледник Туэйтса начал разрушаться быстрее — Phys.org
Общество
Юрист связала ошибки взыскания с совпадением имени и фамилии — Анастасия Ляпунова
ДФО
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесли с 10-го на 15-е — зампред комитета ГД Сергей Колунов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet