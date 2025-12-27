Когда алкоголь разжигает аппетит, а тарелка не знает меры: чем опасно новогоднее застолье

Новогодние застолья часто заканчиваются перееданием и тяжестью, однако этого можно избежать, если подойти к празднику осознанно. Простые и эффективные способы сохранить меру за праздничным столом в разговоре с "Лентой.ру" назвала эндокринолог Виктория Садовская из медицинской компании "СберЗдоровье".

Контроль порций и чувство голода

По словам специалиста, стремление попробовать как можно больше блюд не должно приводить к перееданию. Врач рекомендует накладывать еду небольшими порциями и есть только тогда, когда действительно появляется чувство голода, а не "за компанию".

"При желании попробовать большое количество разных блюд на новогоднем столе следует делать это маленькими порциями и только тогда, когда появляется чувство голода. В идеале, количество съеденной во время застолья пищи не должно превышать объем тарелки диаметром 22-23 сантиметра", — посоветовала эндокринолог.

Овощи и более лёгкое меню

Вторым важным правилом Садовская назвала увеличение доли свежих овощей и фруктов. Они способствуют нормальному пищеварению и помогают быстрее почувствовать насыщение. Кроме того, врач рекомендует заранее пересмотреть состав праздничного меню.

По её словам, жирную говядину или свинину лучше заменить индейкой, а традиционный майонез — натуральным йогуртом. В качестве гарниров предпочтительнее выбирать менее калорийные варианты: белый или бурый рис, кабачки, болгарский перец или брокколи.

Умеренность с алкоголем

Отдельно специалист обратила внимание на алкоголь, который часто становится одной из причин переедания. Спиртные напитки не только содержат много калорий, но и усиливают аппетит, что незаметно увеличивает объём съеденного.

"Спиртные напитки калорийны, они могут "разжигать” аппетит. Злоупотребление ими может привести не только к перееданию, но и к набору веса и другим неприятным последствиям для организма", — пояснила врач.

Соблюдение этих рекомендаций, по словам эндокринолога, поможет провести новогодние праздники без вреда для здоровья и самочувствия.