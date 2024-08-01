Эксперт рассказал, чем отличается уход за кожей зимой и летом

Дерматолог Галлямова: в любое время года надо делать упор на увлажнение кожи

Летом кожа нуждается в матирующих средствах, которые помогают не выделяться блеску, появляющемуся из-за излишнего кожного себиома, а зимой, наоборот, ей нужен жирный крем. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

Эксперт объяснила, что в современное время выбрать уход под свой тип кожи можно, используя информацию на этикетке. Она также объяснила, чем они отличаются.

"На каждой косметике обязательно будет написано "для сухой кожи", "для увлажнения", когда мы говорим о сухой коже. Для жирной кожи будет написано обязательно "для жирной кожи". Это самый простой способ, потому что разобраться в составляющих бывает сложно. Например, для жирной кожи больше добавляют кислот, матирующих веществ, чтобы кожа не блестела. То есть туда входят адсорбирующие вещества", — сообщила врач-дерматолог.

Юлия Галлямова отметила, что если на упаковке ничего не написано, то, как правило, средство считается пригодным для нормальной кожи. Если речь идёт о косметике, которая подходит для всех типов кожи, на ней тоже может быть ничего не написано или же будет пометка "для всех типов кожи".

Кроме того, эксперт заявила, что можно предотвратить преждевременное старение за счет отсутствия косметики, использования фотозащиты и полноценного ухода. Ухудшить состояние может неправильное или чрезмерное использование косметики, а также некачественная косметика.

"Самый правильный вариант — это получить назначение от косметолога, который осмотрит кожу и подберет соответствующий уход. Это будут как минимум средства для очищения, увлажнения и фотозащиты. Кроме того, необходимо доверять только той косметике, которая зарегистрирована", — заявила доктор медицинских наук.

Помимо этого, эксперт рассказала, чем отличается уход за кожей зимой и летом. Как оказалось, основной пункт — это увлажнение.

"В принципе, в любое время года надо делать упор на увлажнение. Это минимум, который мы должны давать коже. Если мы говорим о летнем периоде, конечно, надо использовать обязательно и на ежедневной основе фотозащиту 50+. Если говорить о зимнем периоде, то там тоже в основе будет увлажнение, но оно будет более интенсивное и с большими питательными веществами, то есть крем должен быть более жирным и с большим использованием окклюзии. Если летом необходимо больше матирующих средств, для того, чтобы кожа не блестела из-за излишнего кожного себиома, то зимой, наоборот, надо больше её ожирять", — объяснила профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии.

Юлия Галлямова также добавила, что необходимо применять сывортки. Летом можно ограничиться сывороткой в качестве средства для увлажнения, но зимой уход будет состоять из сыворотки и крема.

Фото: commons. wikimedia. org / Sam Lion (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)