Хотели подкормить и убили урожай: почему заварка на грядке опаснее, чем кажется

Кофейная гуща и чайная заварка не являются удобрением и могут закислять почву, предупредила член клуба "Цветоводы Москвы", телеведущая программы "Дом вверх дном" Татьяна Жашкова. В беседе с NewsInfo она пояснила, в каких случаях такие пищевые отходы все же допустимо применять в саду и огороде.

Кофейную гущу и чайный лист нельзя воспринимать как полноценную подкормку садовых растений, отметила эксперт. По ее словам, без предварительной обработки это всего лишь пищевые отходы, которые требуют ферментации или компостирования.

"Это не удобрение. Чайный лист может использоваться как мульча, просто покрывает землю, чтобы сохранять воздух и влагу", — пояснила Жашкова.

Она добавила, что кофейная гуща и чайный лист подкисляют почву, поэтому больше подходят для культур, предпочитающих кислую среду. В частности, специалист упомянула гортензии, флоксы, а из ягодных культур — голубику.

При этом эксперт предостерегла от внесения свежих и некомпостированных отходов прямо в грунт.

"Если это не сушеное, начинается процесс гниения. Любой процесс перепревания и гниения связывает азот. Лучше все-таки сначала отправить в компост, чтобы это переработалось", — порекомендовала цветовод.

Жашкова отметила, что для ускорения компостирования в садоводческих магазинах продаются специальные препараты.