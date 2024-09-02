Стоимость кофе робуста снизилась на 4% после рекордного достижения в 5 580 долларов за тонну

Биржевая стоимость сорта робуста по всему миру в понедельник упала на 4% после того, как в пятницу достигла беспрецедентной отметки в 5 580 долларов за тонну, согласно данным ICE Futures.
На 18:01 по московскому времени цена сентябрьского контракта на кофе робуста снизилась на 4,38%, составив 5 114 долларов за тонну. В ходе торгов в пятницу цена достигала рекордных 5 580 долларов.
Стоимость декабрьского фьючерса на кофе арабика также сократилась по итогам торгов четверга и пятницы, и в общей сложности за два дня показатель упал на 4,8%.
"Мы наблюдаем низкий уровень запасов, что способствует высокой волатильности", — цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank. Он также добавил, что трейдерам важно учитывать такие моменты, как перебои в поставках через Красное море и перегруженность бразильских портов.
Фото: commons.wikimedia.org/Jamain
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