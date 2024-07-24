Большинство россиян предпочитает пить молотый кофе, на втором месте оказался растворимый. К таким выводам пришёл сервис скидок, акций и кешбэка "Едадил", проанализировав покупки граждан РФ в офлайн-магазинах.
Для исследования ко Дню рождения растворимого кофе (24 июля) аналитики сервиса выбрали города-миллионники. Выяснилось, что чаще всего россияне покупают молотый кофе, вторым по популярности — растворимый.
Предпочтения по городам оказались неоднородными. Так, растворимый кофе занял первое место по популярности в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже, Новосибирске, Самаре, Уфе и Челябинске. В Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Омске, Перми и Ростове-на-Дону предпочитают молотый.
На третьем и четвёртом местах оказались кофе в зёрнах и капсульный — здесь россияне всех миллионников проявили полное единодушие.
Фото: Freepik.
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