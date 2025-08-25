Ледяной кофе греет сильнее, чем горячий чай: вот почему
Казалось бы, что может быть освежающим летом, как не стакан ледяного кофе? Но вместо прохлады вы чувствуете прилив жара и потеете ещё сильнее. Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, почему кофе — не лучший выбор в жару, даже если он подаётся со льдом.
Всё дело не в температуре, а в кофеине
"Организм, чувствуя перегрев, включает защитную реакцию: усиливает потоотделение, чтобы охладиться. Именно поэтому, выпив даже ледяной кофе, мы начинаем потеть", — объясняет Хайкина.
Потливость возникает из-за состава напитка, а не его температуры. Кофеин:
- стимулирует нервную систему;
- повышает частоту сердечных сокращений;
- усиливает приток крови к коже;
- вызывает рост внутренней температуры тела.
В ответ организм активирует механизм охлаждения — потоотделение.
Кофеин — стимулятор, а не спасение от жары
Кофеин также:
- активирует выработку адреналина;
- ускоряет дыхание;
- повышает давление;
- "разгоняет" обмен веществ.
В жаркую погоду всё это может привести к перегрузке организма, чувству усталости, раздражительности и даже головной боли.
Пот + обезвоживание = двойной удар
Кофе обладает мягким мочегонным эффектом: он усиливает работу почек и способствует потере жидкости. Это приводит к:
- усилению потливости;
- понижению давления;
- сухости кожи;
- снижению уровня энергии и резким перепадам настроения.
Как пить кофе правильно летом?
- Ограничьте кофеин в самое жаркое время дня;
- Лучше всего пить кофе вечером, когда температура снижается;
- После каждой чашки — обязательно стакан воды для компенсации потери жидкости.
- Летом кофе стоит воспринимать как стимулятор, а не средство для охлаждения.
