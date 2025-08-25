Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Латте без кофемашины: рецепт для дома
Латте без кофемашины: рецепт для дома
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Ледяной кофе греет сильнее, чем горячий чай: вот почему

Врач объяснила, почему кофеин усиливает жар и не подходит для летней жары

Казалось бы, что может быть освежающим летом, как не стакан ледяного кофе? Но вместо прохлады вы чувствуете прилив жара и потеете ещё сильнее. Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, почему кофе — не лучший выбор в жару, даже если он подаётся со льдом.

Всё дело не в температуре, а в кофеине

"Организм, чувствуя перегрев, включает защитную реакцию: усиливает потоотделение, чтобы охладиться. Именно поэтому, выпив даже ледяной кофе, мы начинаем потеть", — объясняет Хайкина.

Потливость возникает из-за состава напитка, а не его температуры. Кофеин:

  • стимулирует нервную систему;
  • повышает частоту сердечных сокращений;
  • усиливает приток крови к коже;
  • вызывает рост внутренней температуры тела.

В ответ организм активирует механизм охлаждения — потоотделение.

Кофеин — стимулятор, а не спасение от жары
Кофеин также:

  • активирует выработку адреналина;
  • ускоряет дыхание;
  • повышает давление;
  • "разгоняет" обмен веществ.

В жаркую погоду всё это может привести к перегрузке организма, чувству усталости, раздражительности и даже головной боли.

Пот + обезвоживание = двойной удар
Кофе обладает мягким мочегонным эффектом: он усиливает работу почек и способствует потере жидкости. Это приводит к:

  • усилению потливости;
  • понижению давления;
  • сухости кожи;
  • снижению уровня энергии и резким перепадам настроения.

Как пить кофе правильно летом?

  • Ограничьте кофеин в самое жаркое время дня;
  • Лучше всего пить кофе вечером, когда температура снижается;
  • После каждой чашки — обязательно стакан воды для компенсации потери жидкости.
  • Летом кофе стоит воспринимать как стимулятор, а не средство для охлаждения.

