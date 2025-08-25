Ледяной кофе греет сильнее, чем горячий чай: вот почему

Казалось бы, что может быть освежающим летом, как не стакан ледяного кофе? Но вместо прохлады вы чувствуете прилив жара и потеете ещё сильнее. Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, почему кофе — не лучший выбор в жару, даже если он подаётся со льдом.

Всё дело не в температуре, а в кофеине

"Организм, чувствуя перегрев, включает защитную реакцию: усиливает потоотделение, чтобы охладиться. Именно поэтому, выпив даже ледяной кофе, мы начинаем потеть", — объясняет Хайкина.

Потливость возникает из-за состава напитка, а не его температуры. Кофеин:

стимулирует нервную систему;

повышает частоту сердечных сокращений;

усиливает приток крови к коже;

вызывает рост внутренней температуры тела.

В ответ организм активирует механизм охлаждения — потоотделение.

Кофеин — стимулятор, а не спасение от жары

Кофеин также:

активирует выработку адреналина;

ускоряет дыхание;

повышает давление;

"разгоняет" обмен веществ.

В жаркую погоду всё это может привести к перегрузке организма, чувству усталости, раздражительности и даже головной боли.

Пот + обезвоживание = двойной удар

Кофе обладает мягким мочегонным эффектом: он усиливает работу почек и способствует потере жидкости. Это приводит к:

усилению потливости;

понижению давления;

сухости кожи;

снижению уровня энергии и резким перепадам настроения.

Как пить кофе правильно летом?