Любимый напиток дает неожиданный эффект: когда польза кофе сводится к нулю

Кофе не только выводит кальций из организма, но и мешает усвоению других важных минералов, что может негативно сказаться на здоровье, заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль. Как минимизировать влияние напитка, она рассказала в беседе с NewsInfo.

Влияние кофе на организм связано сразу с несколькими механизмами, пояснила диетолог. По ее словам, напиток обладает мочегонным эффектом и одновременно препятствует усвоению минералов, включая кальций, магний и цинк.

"Людям, которые страдают дефицитами минеральных веществ в организме или заболеваниями костной и нервной системы, кофе лучше всего исключить из рациона. Если человек любит кофе, лучше пусть этот напиток будет редким гостем, тогда это будет безопасно. Если же начинаем пить его каждый день, то оказываем негативный эффект на весь организм", — отметила Дюваль.

Специалист также добавила, что напиток способен повышать кислотность, что особенно важно учитывать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Кофе очень сильно закисляет, он сам по себе закислитель. Поэтому его употребление негативно сказывается на людях, у которых заболевания ЖКТ. Постепенно за счет закисления кофе снижает выработку соляной кислоты, изнашивается желудок, пища плохо переваривается", — говорит диетолог.

При этом, как подчеркнула эксперт, полностью отказываться от кофе не обязательно, но важно контролировать его потребление и не сочетать с приемом витаминов и минеральных добавок.