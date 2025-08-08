Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Латте без кофемашины: рецепт для дома
Латте без кофемашины: рецепт для дома
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Чашка, которая помогает мозгу: как кофе снижает риск деменции

Исследования: кофе не вызывает гипертонию

Многие считают, что кофе автоматически повышает артериальное давление. Однако кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию La Razon уверенно опроверг этот популярный стереотип.

Что говорят исследования

"Исследования связывают употребление кофе с более низким риском деменции и снижения когнитивных функций, но не с повышенным артериальным давлением", — отметил Рохас.

Научные данные показывают: опасения по поводу гипертонии в контексте кофеина сильно преувеличены.

Почему мы чувствуем прилив энергии
Кофеин — мощный стимулятор центральной нервной системы. Он:

  • повышает уровень энергии;
  • улучшает концентрацию внимания;
  • снижает умственную усталость.

Однако Рохас подчёркивает: ощутить пользу можно только при умеренном употреблении. Излишнее количество кофе может нивелировать положительный эффект и вызвать нежелательные реакции организма.

