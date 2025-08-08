Чашка, которая помогает мозгу: как кофе снижает риск деменции
Многие считают, что кофе автоматически повышает артериальное давление. Однако кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию La Razon уверенно опроверг этот популярный стереотип.
Что говорят исследования
"Исследования связывают употребление кофе с более низким риском деменции и снижения когнитивных функций, но не с повышенным артериальным давлением", — отметил Рохас.
Научные данные показывают: опасения по поводу гипертонии в контексте кофеина сильно преувеличены.
Почему мы чувствуем прилив энергии
Кофеин — мощный стимулятор центральной нервной системы. Он:
- повышает уровень энергии;
- улучшает концентрацию внимания;
- снижает умственную усталость.
Однако Рохас подчёркивает: ощутить пользу можно только при умеренном употреблении. Излишнее количество кофе может нивелировать положительный эффект и вызвать нежелательные реакции организма.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru