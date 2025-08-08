Чашка, которая помогает мозгу: как кофе снижает риск деменции

сегодня в 19:31

Ваш организм живёт на "свалке"? Опасные последствия редкого стула

Эндокринолог объяснил, как запор отравляет организм изнутри, назвал его признаки и предупредил, что лечить проблему нужно комплексно.

сегодня в 19:21

Когда боль молчит: как распознать приближение инфаркта

Кардиолог предупредил, что инфаркт может наступить без предвестников, назвал первые тревожные признаки и напомнил, почему эта болезнь остаётся лидером по смертности.

сегодня в 19:17

Прогулки на свежем воздухе: как выбрать лучшее время дня для улучшения здоровья

Прогулки полезны всегда, но ученые советуют выходить на улицу в определенное время дня. Узнайте, как утренние, послеобеденные и вечерние прогулки влияют на здоровье!

сегодня в 17:32

Всего 5 минут, и пресс горит: это простое упражнение творит чудеса с телом

Всего 5 минут в день, и одно простое упражнение преобразит фигуру. Укрепляйте мышцы, улучшайте осанку и запускайте сжигание жира с этой 7-дневной программой.

сегодня в 17:17

Когда усталость — не про недосып: болезни, которые прячутся за переутомлением

Врач предупредил, что хроническая усталость может быть признаком рака, инфекций и анемии, и напомнил о важности регулярных обследований.

вчера в 16:59

Как капуста кале может укрепить ваши кости: главное, что нужно знать

Капуста кале — это не просто овощ, а настоящий суперфуд! Откройте для себя ее полезные свойства и научитесь использовать в кулинарии.

сегодня в 16:39

Эти три привычки убивают россиян чаще всего — врачи назвали главный рецепт долгой жизни

Эксперт Минздрава назвал болезни, из-за которых умирает 80% россиян, и три фактора, устранение которых может спасти миллионы жизней к 2030 году.

сегодня в 16:31

Как не привезти чикунгунью из отпуска: где уже вспыхнула новая угроза

Вспышка чикунгуньи в Китае встревожила многих, но строгий контроль на границе РФ и особенности вируса снижают риск локдауна в стране.

