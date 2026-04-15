Кофейные зерна
© unsplash.com by Jeff van Roosmalen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:22

Свежеобжаренный кофе удивляет сроками: вот когда зерно становится вкусным

Пик вкуса у свежеобжаренного кофе наступает через неделю-две после обжарки, рассказал обжарщик кофе, владелец Coffee People Сергей Панкратов. В беседе с NewsInfo он объяснил, сколько такой кофе сохраняет свои вкусовые свойства.

Cразу после обжарки кофе еще не раскрывает вкус в полной мере, поскольку в первые дни из зерна активно выходит углекислый газ, говорит эксперт. По его словам, именно поэтому такой напиток не рекомендуют пить сразу.

"Первые два дня после обжарки из него выходит углекислый газ, который после обжарки образуется. Это такая большая пенка. Это не очень вкусно. Первые два дня после обжарки кофе пить не надо", — отметил Панкратов.

Он добавил, что пик вкуса обычно наступает через одну-две недели после обжарки.

"Грецкий орех, вы представляете, в магазинах он такой обычно коричневый. А когда его разбираете, он белый, достаточно светлый. За два месяца происходит окисление всех компонентов. То же самое с кофе. Кофе изначально темное, этот процесс не заметен. За два месяца как раз происходит окисление всех масел, вылетают ароматические вещества", — пояснил специалист.

Панкратов также уточнил, что в кофейнях зерно часто бывает более лежалым, тогда как по-настоящему свежий кофе проще найти именно у обжарщиков.

