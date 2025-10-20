Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашка кофе
Чашка кофе
© pixabay. com by Pixabay user 1507844 is licensed under public domain
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:17

Напиток-парадокс: одних делает энергичными, других — сонными

Кардиолог Кондрахин рассказал, почему кофе действует на людей по-разному

Помимо кофеина в кофе есть и другие вещества, действие которых еще не до конца изучено, рассказал кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В комментарии NewsInfo специалист объяснил разное воздействие популярного напитка на человека.

Чем вызваны разные индивидуальные реакции людей на кофе, учёные пока не знают, пояснил доктор.

"Мы не про кофеин говорим, дело в том, что мы кофе расшифровали всего на 16% всех веществ, составляющих кофе. Там очень много других веществ, это же растительное сырье, растение. Такое влияние кофе по неизвестной пока причине, когда люди от кофе испытывают сонливость, либо спокойствие, либо умиротворение, то есть их кофе не будоражит", — говорит врач.

Реакция на кофе не всегда будет бодрящей, подчеркнул кардиолог.

"Оно не только на сердце влияет, но и на работу сосудов головного мозга. Если у человека есть перенапряжение, сосуды мозга работают неверно, когда кофе попадает, они как бы выравниваются и человека отпускает. Он начинает засыпать. До конца объяснить этот феномен не могут, потому что действительно есть люди, которые от кофе спят", — рассказал эксперт.

У некоторых людей, напротив, кофе вызывает слабость и тремор рук, добавил Кондрахин.

"Тремор за счет того, что возникает выброс адреналина. Организм тут же выбрасывает такую кислоту, которая успокаивает, иначе человека трясти будет, это влияние кофеина на центральную нервную систему, которая возбуждает. Происходит перевозбуждение определенной зоны, и организм его быстро выравнивает. И тогда возникает головокружение, сосуды меняются, руки трясутся", — пояснил медик.

Большинство людей реагируют на содержащийся в напитке кофеин бодростью и энергией, отмечает эксперт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с корейской морковью, кукурузой и сухариками сохраняет хрустящую текстуру сегодня в 12:18
Салат с морковью превращается в шедевр: кулинары раскрыли главный секрет хрустящей текстуры

Яркий, хрустящий и невероятно вкусный салат с корейской морковью, кукурузой и сухариками готовится за 15 минут. Простые продукты превращаются в оригинальную закуску, которая понравится всем!

Читать полностью » Приготовление куриного филе с овощами на сковороде даёт сочное блюдо за 20 минут сегодня в 12:15
Почему ваши кабачки превращаются в кашу? Профессионалы нашли решение, которое изменит всё

Куриное филе с кабачками на сковороде — лёгкий, полезный и вкусный ужин всего за 20 минут. Простые продукты, аромат специй и нежность овощей создают идеальное сочетание без лишних хлопот.

Читать полностью » Картофельные крокеты во фритюре обладают насыщенным вкусом и воздушной текстурой внутри сегодня в 11:12
Крокеты, которые не впитывают масло: кулинары раскрыли главный секрет французских мастеров

Картофельные крокеты — золотистые, хрустящие и удивительно нежные внутри. Узнайте, как приготовить идеальную закуску к пиву или семейному ужину, чтобы она получилась лёгкой и аппетитной.

Читать полностью » Салат с бужениной и солёными огурцами создает идеальное сочетание вкусов и текстур сегодня в 11:09
Буженина в салате сухая? Вот что нужно добавить для сочности — повара держат это в секрете

Салат с бужениной и солёными огурцами — простое, но элегантное блюдо, где копчёное мясо, хруст огурцов и свежесть яблока создают идеальное сочетание. Легко, быстро и очень вкусно!

Читать полностью » Бисквитный торт со сгущённым молоком получается воздушным и нежным сегодня в 10:05
Этот ингредиент превращает обычный торт в шедевр — повара держат его в секрете

Воздушный бисквит, аромат сгущёнки и блеск шоколадной глазури — идеальный торт для особого случая. Узнайте, как приготовить этот десерт, чтобы он получился нежным и по-домашнему вкусным.

Читать полностью » Куриная грудка на сковороде сохраняет сочность благодаря солевому раствору сегодня в 10:02
Сочная куриная грудка за 10 минут? Да, это возможно — раскрываем профессиональный секрет

Как приготовить сочный стейк из куриной грудки, который не пересушится и останется ароматным внутри? Всё просто: немного соли, масло, травы и правильная техника жарки.

Читать полностью » Лангустины в духовке с лимонным маринадом сохраняют сочность мяса при запекании сегодня в 9:59
Шеф-повара раскрыли главный секрет: как сделать лангустины нежными, как масло

Лангустины, запечённые в духовке, — это сочетание простоты и элегантности. Узнайте, как приготовить морской деликатес с чесноком и лимоном, чтобы поразить гостей изысканным вкусом.

Читать полностью » Ореховое печенье по рецепту кулинарного эксперта сохраняет хрустящую текстуру и рассыпчатость сегодня в 9:56
Печенье на основе орехов больше не подгорает: этот метод выпечки удивит даже опытных хозяек

Рассыпчатое ореховое печенье — классика домашней выпечки. Узнайте, как приготовить идеальное печенье с орешками, чтобы оно было ароматным, хрустящим и таяло во рту.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Психиатр Шуров назвал психотерапию и медикаменты единственными доказанными методами лечения депрессии
Садоводство
Георгины зарубежной селекции адаптировались к российскому климату и радуют обильным цветением
Спорт и фитнес
Высокоинтенсивные тренировки улучшают работу сердца и мышц — методика доктора Табаты доказала эффективность
Авто и мото
Новые зимние шины требуют 300 км обкатки для надёжного сцепления
Наука
Палеонтолог Уивер: исчезновение динозавров изменило реки Северной Америки
Туризм
Эксперты назвали самые дешёвые направления для путешествий по Европе — от Будапешта до Кракова
Наука
В Турции раскопали производственные комплексы древней столицы Пурушханда
Дом
Эксперты напомнили: уборка улучшает качество воздуха и предотвращает появление вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet