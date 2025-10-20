Напиток-парадокс: одних делает энергичными, других — сонными

Помимо кофеина в кофе есть и другие вещества, действие которых еще не до конца изучено, рассказал кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В комментарии NewsInfo специалист объяснил разное воздействие популярного напитка на человека.

Чем вызваны разные индивидуальные реакции людей на кофе, учёные пока не знают, пояснил доктор.

"Мы не про кофеин говорим, дело в том, что мы кофе расшифровали всего на 16% всех веществ, составляющих кофе. Там очень много других веществ, это же растительное сырье, растение. Такое влияние кофе по неизвестной пока причине, когда люди от кофе испытывают сонливость, либо спокойствие, либо умиротворение, то есть их кофе не будоражит", — говорит врач.

Реакция на кофе не всегда будет бодрящей, подчеркнул кардиолог.

"Оно не только на сердце влияет, но и на работу сосудов головного мозга. Если у человека есть перенапряжение, сосуды мозга работают неверно, когда кофе попадает, они как бы выравниваются и человека отпускает. Он начинает засыпать. До конца объяснить этот феномен не могут, потому что действительно есть люди, которые от кофе спят", — рассказал эксперт.

У некоторых людей, напротив, кофе вызывает слабость и тремор рук, добавил Кондрахин.

"Тремор за счет того, что возникает выброс адреналина. Организм тут же выбрасывает такую кислоту, которая успокаивает, иначе человека трясти будет, это влияние кофеина на центральную нервную систему, которая возбуждает. Происходит перевозбуждение определенной зоны, и организм его быстро выравнивает. И тогда возникает головокружение, сосуды меняются, руки трясутся", — пояснил медик.

Большинство людей реагируют на содержащийся в напитке кофеин бодростью и энергией, отмечает эксперт.