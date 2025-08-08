Всего один неверный шаг — и кислота в горле: летние ловушки для желудка
Жаркая погода и сезонные привычки могут сделать приступы изжоги более частыми. Гастроэнтеролог, гепатолог клиники "Медскан Hadassah" Мария Петраченкова в беседе с "Лентой.ру" рассказала, какие продукты и действия стоит исключить, чтобы снизить риск неприятных симптомов.
Что убрать из рациона
"При изжоге рекомендуется убрать из рациона не только все жареное, соленое и острое, но также шоколад и кофе", — советует Петраченкова.
Эти продукты усиливают выработку кислоты и могут провоцировать заброс желудочного сока в пищевод.
Полезная привычка — пить больше воды
Достаточное потребление жидкости помогает снизить вероятность изжоги, особенно в жаркие дни, когда организм быстрее теряет влагу.
Не только еда может спровоцировать изжогу
Симптомы могут появиться и из-за образа жизни:
- поздние ужины и сидячие посиделки после еды;
- физическая активность сразу после приёма пищи — работа в саду, активные игры, плавание;
- приём некоторых медикаментов — например, обезболивающих при болях в спине, которые могут раздражать пищевод и желудок.
В последнем случае врач рекомендует обратиться к специалисту для подбора более щадящих препаратов.
