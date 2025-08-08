Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина с изжогой
Мужчина с изжогой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Всего один неверный шаг — и кислота в горле: летние ловушки для желудка

Гастроэнтеролог назвала продукты, усиливающие изжогу

Жаркая погода и сезонные привычки могут сделать приступы изжоги более частыми. Гастроэнтеролог, гепатолог клиники "Медскан Hadassah" Мария Петраченкова в беседе с "Лентой.ру" рассказала, какие продукты и действия стоит исключить, чтобы снизить риск неприятных симптомов.

Что убрать из рациона

"При изжоге рекомендуется убрать из рациона не только все жареное, соленое и острое, но также шоколад и кофе", — советует Петраченкова.

Эти продукты усиливают выработку кислоты и могут провоцировать заброс желудочного сока в пищевод.

Полезная привычка — пить больше воды
Достаточное потребление жидкости помогает снизить вероятность изжоги, особенно в жаркие дни, когда организм быстрее теряет влагу.

Не только еда может спровоцировать изжогу
Симптомы могут появиться и из-за образа жизни:

  • поздние ужины и сидячие посиделки после еды;
  • физическая активность сразу после приёма пищи — работа в саду, активные игры, плавание;
  • приём некоторых медикаментов — например, обезболивающих при болях в спине, которые могут раздражать пищевод и желудок.

В последнем случае врач рекомендует обратиться к специалисту для подбора более щадящих препаратов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как фисташки, бананы и куриная грудка помогают бороться с бессонницей сегодня в 19:16

Что съесть перед сном, чтобы быстро заснуть? Три продукта, которые помогут избавиться от бессонницы

Бессонница не даёт покоя? Включите в вечерний рацион фисташки, бананы и куриную грудку — они помогут улучшить качество сна и ускорят засыпание.

Читать полностью » Рецепт оладий без яиц: ингредиенты и процесс приготовления сегодня в 14:12

Секрет пышных оладий без яиц: кулинарный фокус, о котором молчат

Узнайте, как легко и быстро приготовить пышные оладьи на кефире без яиц! Этот простой рецепт станет вашим любимым завтраком.

Читать полностью » Печенье с луком: простой рецепт для постного стола сегодня в 14:03

Хрустит, как чипсы, но это печенье: рецепт, который удивит даже скептиков

Хрустящее печенье с жареным луком — необычная закуска, которая покорит с первого кусочка. Простой рецепт, минимум ингредиентов и максимум вкуса. Идеально к пиву или как оригинальный перекус!

Читать полностью » Кимбап: популярность корейских роллов среди школьников и студентов сегодня в 13:57

От суши к кимбапу: как одно масло делает роллы в разы вкуснее

Хотите роллы, но сытнее и ароматнее? Кимбап по-корейски — пикантная альтернатива суши с омлетом и кунжутным маслом. Простой рецепт с пошаговыми фото!

Читать полностью » Рецепт жареной курицы с шампиньонами: пошаговый способ приготовления сегодня в 13:10

Неожиданные ингредиенты: как бальзамический уксус меняет вкус привычной курицы

Узнайте, как приготовить жареную курицу с шампиньонами — идеальное блюдо для любого случая. Простота, вкус и изысканность в каждом кусочке!

Читать полностью » Рецепт салата с треской, картофелем и яйцами сегодня в 12:51

Простое блюдо, которое удивит даже гурманов: треска в неожиданном исполнении

Нежный, сытный и красивый салат с треской, картошкой и яйцом станет украшением стола. Простой рецепт с майонезной заправкой — идеальное сочетание вкуса и текстуры!

Читать полностью » Как приготовить Муравейник в домашних условиях: пошаговая инструкция сегодня в 12:06

Пирожное, которое ели все: секрет идеального Муравейника

Хрустящее, сладкое и такое родное — пирожное "Муравейник" с варёной сгущёнкой. Простой рецепт, знакомый с детства, но от этого не менее вкусный. Попробуйте!

Читать полностью » Шоколадное семифредо: пошаговая инструкция от итальянских кулинаров сегодня в 11:45

Три ингредиента — и ваше мороженое станет легендой

Шоколадное семифредо — воздушный итальянский десерт, который готовится без мороженицы. Всего 3 ингредиента, но результат покорит даже искушённых сладкоежек!

Читать полностью »

Новости
Туризм

Блогер заявил, что российские пенсионерки активнее американских
Авто и мото

Директор "Рольф" назвал Kaiyi среди брендов с риском ухода из дилерских сетей
Красота и здоровье

Врач-кардиолог объяснила, как недосып влияет на сердце и сосуды
Еда

Глютен и психическое здоровье: когда проблемы с кишечником могут привести к расстройствам
Садоводство

Федор Васильев: как правильно подготовить деревянные и металлические поверхности для покраски
Туризм

Российские отдыхающие раскритиковали Пицунду — сравнивают с санаторием 1980-х годов
Питомцы

Что делать, если собака лает на прохожих — рекомендации специалистов
Культура и шоу-бизнес

Популярность аниме в России выросла на 60% за полгода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru