© freepik.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Как кофе влияет на ваш сон: когда выпить чашку, чтобы избежать бессонных ночей

Кофеин и бессонница: когда стоит пить последний кофе перед сном, объясняет эксперт

Любите кофе, но замечаете, что он влияет на качество сна? Диетолог Аманда Фигейредо из Университета Сан-Паулу рассказала, когда лучше всего пить последнюю чашку кофе, чтобы избежать бессонницы.

Лучшее время для последней чашки кофе

По словам Фигейредо, кофе может привести к бессоннице, если пить его слишком поздно. Она рекомендует избегать употребления кофе за шесть часов до сна. Это связано с тем, что период полувыведения кофеина из организма составляет от четырех до шести часов, и его влияние на нервную систему может сохраняться долго.

Индивидуальная чувствительность к кофе

Однако, как подчеркнула специалистка, каждый организм уникален. Чувствительность к кофеину зависит от множества факторов, включая генетику, возраст, биологические ритмы и даже принимаемые лекарства. Поэтому важно прислушиваться к своему организму и адаптировать потребление кофе в зависимости от своих особенностей.

