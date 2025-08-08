Как кофе влияет на ваш сон: когда выпить чашку, чтобы избежать бессонных ночей

Любите кофе, но замечаете, что он влияет на качество сна? Диетолог Аманда Фигейредо из Университета Сан-Паулу рассказала, когда лучше всего пить последнюю чашку кофе, чтобы избежать бессонницы.

Лучшее время для последней чашки кофе

По словам Фигейредо, кофе может привести к бессоннице, если пить его слишком поздно. Она рекомендует избегать употребления кофе за шесть часов до сна. Это связано с тем, что период полувыведения кофеина из организма составляет от четырех до шести часов, и его влияние на нервную систему может сохраняться долго.

Индивидуальная чувствительность к кофе

Однако, как подчеркнула специалистка, каждый организм уникален. Чувствительность к кофеину зависит от множества факторов, включая генетику, возраст, биологические ритмы и даже принимаемые лекарства. Поэтому важно прислушиваться к своему организму и адаптировать потребление кофе в зависимости от своих особенностей.