Брелок, который снимает: Kodak превращает ретро-идею в TikTok-аксессуар
Kodak представила необычную новинку — мини-камеры Charmera, которые одновременно служат брелоком и функциональным цифровым фотоаппаратом. Это переосмысление модели Kodak Fling 1987 года, только вместо плёнки здесь используются microSD-карты.
Особенности Charmera
-
Размеры и вес: 58×24,5×20 мм, всего 30 г — камеру можно носить как брелок на сумке.
-
Материалы: пластиковый корпус, совместная разработка Kodak и Reto.
-
Сенсор и оптика: 1,6 Мп CMOS ¼, объектив 35 мм f/2.4 с пластиковой линзой.
-
Фото и видео:
-
фотографии — 1440×1080;
-
видео — AVI, 30 кадров/с.
-
-
Хранение данных: встроенной памяти хватает лишь на несколько снимков, поэтому обязательна microSD-карта (до 1 ГБ).
-
Подключение: USB-C для зарядки и передачи данных.
-
Эффекты: 4 цифровые рамки и 7 цветных фильтров.
Формат продаж
Интересно, что Charmera продаётся по принципу Blind Box: покупатель не знает, какая из семи расцветок ему достанется.
-
Цена за штуку — $30.
-
Комплект из шести камер — $180.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Миниатюрный размер и лёгкость
|Низкое разрешение (1,6 Мп)
|Дизайн в стиле ретро и коллекционные расцветки
|Поддержка только microSD до 1 ГБ
|Простое подключение через USB-C
|Качество фото и видео ограничено пластиковой оптикой
|Наличие фильтров и рамок для креатива
|Blind Box — нельзя выбрать цвет самостоятельно
|Доступная цена
|Камера скорее "игрушка", чем серьёзное устройство
А что если…
Charmera станет популярной как сувенир? Тогда её можно ожидать на волне TikTok-трендов — как ретро-брелок для эстетов, коллекционный аксессуар или подарок для фанатов аналоговой эстетики.
Интересные факты
-
Kodak Fling (1987) была одноразовой плёночной камерой на картриджах типа-110.
-
Charmera сохраняет идею "простоты и доступности" — но в цифровом формате.
-
Blind Box-модель продаж вдохновлена коллекционными игрушками и гаджетами в Азии.
