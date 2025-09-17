Брелок, который снимает: Kodak превращает ретро-идею в TikTok-аксессуар

Kodak представила необычную новинку — мини-камеры Charmera, которые одновременно служат брелоком и функциональным цифровым фотоаппаратом. Это переосмысление модели Kodak Fling 1987 года, только вместо плёнки здесь используются microSD-карты.

Особенности Charmera

Размеры и вес : 58×24,5×20 мм, всего 30 г — камеру можно носить как брелок на сумке.

Материалы : пластиковый корпус, совместная разработка Kodak и Reto.

Сенсор и оптика : 1,6 Мп CMOS ¼, объектив 35 мм f/2.4 с пластиковой линзой.

Фото и видео : фотографии — 1440×1080; видео — AVI, 30 кадров/с.

Хранение данных : встроенной памяти хватает лишь на несколько снимков, поэтому обязательна microSD-карта (до 1 ГБ).

Подключение : USB-C для зарядки и передачи данных.

Эффекты: 4 цифровые рамки и 7 цветных фильтров.

Формат продаж

Интересно, что Charmera продаётся по принципу Blind Box: покупатель не знает, какая из семи расцветок ему достанется.

Цена за штуку — $30 .

Комплект из шести камер — $180.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Миниатюрный размер и лёгкость Низкое разрешение (1,6 Мп) Дизайн в стиле ретро и коллекционные расцветки Поддержка только microSD до 1 ГБ Простое подключение через USB-C Качество фото и видео ограничено пластиковой оптикой Наличие фильтров и рамок для креатива Blind Box — нельзя выбрать цвет самостоятельно Доступная цена Камера скорее "игрушка", чем серьёзное устройство

А что если…

Charmera станет популярной как сувенир? Тогда её можно ожидать на волне TikTok-трендов — как ретро-брелок для эстетов, коллекционный аксессуар или подарок для фанатов аналоговой эстетики.

Интересные факты