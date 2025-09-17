Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Закат Kodak
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:17

Брелок, который снимает: Kodak превращает ретро-идею в TikTok-аксессуар

Kodak представила мини-камеру Charmera в формате брелока за 2500 руб

Kodak представила необычную новинку — мини-камеры Charmera, которые одновременно служат брелоком и функциональным цифровым фотоаппаратом. Это переосмысление модели Kodak Fling 1987 года, только вместо плёнки здесь используются microSD-карты.

Особенности Charmera

  • Размеры и вес: 58×24,5×20 мм, всего 30 г — камеру можно носить как брелок на сумке.

  • Материалы: пластиковый корпус, совместная разработка Kodak и Reto.

  • Сенсор и оптика: 1,6 Мп CMOS ¼, объектив 35 мм f/2.4 с пластиковой линзой.

  • Фото и видео:

    • фотографии — 1440×1080;

    • видео — AVI, 30 кадров/с.

  • Хранение данных: встроенной памяти хватает лишь на несколько снимков, поэтому обязательна microSD-карта (до 1 ГБ).

  • Подключение: USB-C для зарядки и передачи данных.

  • Эффекты: 4 цифровые рамки и 7 цветных фильтров.

Формат продаж

Интересно, что Charmera продаётся по принципу Blind Box: покупатель не знает, какая из семи расцветок ему достанется.

  • Цена за штуку — $30.

  • Комплект из шести камер — $180.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Миниатюрный размер и лёгкость Низкое разрешение (1,6 Мп)
Дизайн в стиле ретро и коллекционные расцветки Поддержка только microSD до 1 ГБ
Простое подключение через USB-C Качество фото и видео ограничено пластиковой оптикой
Наличие фильтров и рамок для креатива Blind Box — нельзя выбрать цвет самостоятельно
Доступная цена Камера скорее "игрушка", чем серьёзное устройство

А что если…

Charmera станет популярной как сувенир? Тогда её можно ожидать на волне TikTok-трендов — как ретро-брелок для эстетов, коллекционный аксессуар или подарок для фанатов аналоговой эстетики.

Интересные факты

  1. Kodak Fling (1987) была одноразовой плёночной камерой на картриджах типа-110.

  2. Charmera сохраняет идею "простоты и доступности" — но в цифровом формате.

  3. Blind Box-модель продаж вдохновлена коллекционными игрушками и гаджетами в Азии.

