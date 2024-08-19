Украинская армия может предпринять наступательные действия в Донбассе

Российский военкор Коц заявил о попытках ВСУ прорвать через Теткино или Глухово

Украинская армия может предпринять попытки прорваться через поселок Теткино в Глушковском районе к селу Карыж. Такое заявление сделал военный корреспондент Александр Коц.

Он уточнил, что напор ВСУ в зоне боевых действий стал заметно ниже, когда они столкнулись с сопротивлением российских войск.

"Ждем удара еще с одной стороны. Угадать его несложно. Скорее всего противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж", — написал российский военкор в своем телеграмм-канале.

Кроме того, Коц считает, что есть вероятность вторжения ВСУ с северного направления, со стороны Глухова. По его словам, целью украинской армии может быть Рыльс, а также создание плацдарма на этой стороне реки Сейм.

Накануне стало известно, что ВСУ уничтожили все три моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Из-за этого есть проблемы с эвакуацией мирных жителей.

Фото: flickr/President of Ukraine