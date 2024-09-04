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Кобахидзе заявил о возможных провокациях со стороны оппозиции
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Премьер Грузии предостерегает о возможных провокациях оппозиции перед выборами

Кобахидзе заявил о возможных провокациях со стороны оппозиции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил обеспокоенность тем, что оппозиционные партии могут попытаться обострить ситуацию как до, так и после предстоящих парламентских выборов, намеченных на 26 октября.

По его мнению, радикальная оппозиция, понимая отсутствие шансов на победу, будет стремиться к провокациям, чтобы дестабилизировать обстановку.

Кобахидзе отметил, что государственные и правозащитные структуры готовы противостоять любым попыткам устроить беспорядки в стране. Он подчеркнул, что оппозиция, вероятно, попытается радикализировать как предвыборную атмосферу, так и ситуацию после оглашения результатов выборов.

Премьер также указал на то, что такие действия всегда были частью стратегии оппозиции, и в этот раз, с учетом важности предстоящих выборов, они могут усилить радикализацию. По его словам, радикальная оппозиция, включая коллективное "национальное движение", может пойти на любые провокации.

Фото: commons. wikimedia. org/AR Paris France (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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