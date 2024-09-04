Премьер Кобахидзе сравнил партию Саакашвили с партией Гитлера и призвал к ее уничтожению

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страну необходимо избавить от партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), подобно тому, как Германия после 1945 года избавилась от нацистской партии Адольфа Гитлера.

В своем выступлении на телекомпании "Имеди" Кобахидзе выразил мнение, что, если бы нацистская партия сохранилась в Германии после войны, она могла бы получать значительную поддержку, и потому считает необходимым "очень строго" устранить ЕНД, чтобы освободить Грузию от этого "несчастья".

Ранее представители правящей партии Грузии неоднократно заявляли, что в случае получения конституционного большинства на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года, "Единое национальное движение" будет объявлено неконституционным, а его представители лишатся депутатских мандатов. Кобахидзе также отметил, что в состав ЕНД косвенно входят и другие оппозиционные партии.

Михаил Саакашвили, который в настоящий момент находится в тбилисской клинике "Вивамед" после длительной голодовки, ранее призывал своих сторонников быть готовыми к уличным протестам после выборов.

Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября 2021 года и является фигурантом нескольких уголовных дел. Он уже был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, получив в совокупности девять лет лишения свободы.

Кроме того, ему предъявлены обвинения по делам о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании "Имеди", растрате бюджетных средств и незаконном пересечении границы.

2 августа Тбилисский городской суд постановил арестовать Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, что означает его дальнейшее заключение, даже если президент Грузии Саломе Зурабишвили решит его помиловать по другим делам. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что Саакашвили останется в тюрьме и будет отбывать весь назначенный ему срок.

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